Dolar haftaya rekorla başladı

Dolar/TL Merkez Bankası’nın (TCMB) beklentilerin aksine politika faizini sabit tutup onun yerine sıkılaştırmayı faiz koridorunu genişleterek yapması ardından tarihi zirvede seyrini sürdürüyor. TCMB’nin likidite adımları sonucunda gecelik faizler %14’lere yakınsarken küresel piyasalardaki satış baskısı ve dünyada ve Türkiye’de artan corona virüsü yayılımı da piyasada takip ediliyor. Dolar/TL haftaya 8.0451’i görerek tarihi zirvesini yeniledi.