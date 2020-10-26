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26 Eki 2020 - 10:17- Ekonomi G: 26 Eki 2020 - 10:20

Dolar haftaya rekorla başladı

Dolar kuru 8 liranın üzerine çıkarak, euro/TL de 9.50'yi aşarak tarihi zirvelerini yeniledi. Piyasalarda gözler açıklanacak veri takviminde olacak. Yurt dışında Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı izlenecek.

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Dolar/TL Merkez Bankası’nın (TCMB) beklentilerin aksine politika faizini sabit tutup onun yerine sıkılaştırmayı faiz koridorunu genişleterek yapması ardından tarihi zirvede seyrini sürdürüyor. TCMB’nin likidite adımları sonucunda gecelik faizler %14’lere yakınsarken küresel piyasalardaki satış baskısı ve dünyada ve Türkiye’de artan corona virüsü yayılımı da piyasada takip ediliyor. Dolar/TL haftaya 8.0451’i görerek tarihi zirvesini yeniledi.

26 Eki 2020 - 10:17 - Ekonomi

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