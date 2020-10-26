Vatandaş memnuniyeti ve kaliteli hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hizmet içi eğitimlerine devam ediyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan cenaze hizmetleri personeline etkili iletişim eğitimi verildi.
İKİNCİ EĞİTİM
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hizmet içi eğitimlerine devam ediyor. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığında görev yapan cenaze hizmetleri personeline yönelik olarak Ocak ayında düzenlenen “Cenaze Hizmetlerinde Vatandaşla Etkili İletişim” konulu eğitimin ikincisi düzenlendi.
NİTELİKLİ HALKLA İLİŞKİLER
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın seçim beyannamesinde yer alan “Otobüs şoföründen zabıtaya, Belediyenin halkla temas eden bütün ekipleri vatandaşla ilişkiler konusunda özel eğitim programına tabi tutulacak. Halkla ilişkilerin niteliği geliştirilecek, etkinleştirilecek” beyanına istinaden düzenlenen eğitimde vatandaşla iletişiminin daha etkili olması amaçlandı. Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen eğitimde daha kaliteli hizmetler sunmak, yapılan işin zorluğundan dolayı yaşanan sıkıntıları azaltabilmek hedeflendi.
İLETİŞİM BİLGİSİ
Eğitim, Büyükşehir Belediyesi iç eğitmeni tarafından gerçekleştirildi. Psikolog Sümbül Yaşayan Zararsız, eğitimde iletişimin önemi, iletişimde dikkat edilmesi hususlar, öfke anında yapılması gerekenler ve empati gibi konulara değindi. Ayrıca yaş sürecinin evreleri ve o süreçte neler yapılması gerektiğinin altını çizerek eğitimini tamamladı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.