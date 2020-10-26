Yeni haftada burçları neler bekliyor! İşte cevabı...

Mantığımız yerine sezgilerimizi kullandığımız bir haftaya başlangıç yapıyoruz. Akıntıya kapılmış gibi sürüklenen tam olarak nereden başlayacağımızı bilemediğimiz işlerin arasında bulabiliriz kendimizi. Bütün işlerin bitmesi gerekir, fakat nereden başlayacağımızı bilememenin telaşesi içeresinde olabiliriz. “Bir başlasam, sonunu getireceğim işlerimin” dediğimiz bir başlangıç olabilir. Bu belirsizlik sebebiyle işleri askıya almamaya özen göstermeliyiz.

İrademizi kontrol edebilme yetimiz olduğu müddetçe istenilen şeyi fiilen yapabilme ve bir kararı yerine getirebilme yeteneği ya da gücü her zaman bulabiliriz.

Hafta ortalarına doğru 28 Ekim’de Merkür Terazi burcuna geçerek Retro hareketine devam ediyor. Su elementi özelliklerinden hava elementi özelliklerine geçiyor. Su elementindeyken hislerimize yönelik iletişim kuruyorduk. İletişim kurmadan “ben bu şekilde hissediyorum, kim ne derse desin” diyorduk. Şimdi daha çok mantığımızla, düşünerek ve iletişime geçmek isteyerek hareket edeceğiz. “Ben bu şekilde düşünüyorum, senin fikrini de alabilir miyim?” diyebilmeyi deneyimleyebiliriz. Daha öncesinde fikirlerimizi değiştirmekte zorlanmış olabiliriz. Şimdi ise söz hakkı isteyecek ve içimizdekileri, söyleyemediklerimizi söylemek isteyeceğiz. Önemli olanın öfke krizlerine tutulmadan içimizdekileri sakince dile getirmek olmalı.

Öte yandan aynı gün içerisinde Venüs Terazi burcuna geçiyor olacak. Toprak elementi özelliklerinden, hava elementi özelliklerine geçiş yapıyor. İlişkilerimizde daha somut ve kalıcı duygular arayışlarımız hakimdi. Şimdilerde ise akla ve mantığa yatan ilişkiler arayacağız. Uyum, ahenk ve ilişkinin rengi ile ilgileneceğiz. Sadece ilişkiler değil sanat, arabuluculuklar, sosyal ilişkiler ve mutlu bir evliliğe duyulan özlemlerimiz gündeme gelecek… Havada Aşk kokusu var dediğimiz bir süreç deneyimleyeceğiz 21 Kasım’a kadar… Yalnız önemli olan burada havai olunmamalı. Düşünerek, tasarlayarak ve mantık sınırları çerçevesinde hesap ederek hareket etmek olmalıdır. Doğru analiz ve tahlil sağlıklı kararlar almamıza vesile olabilir.

Haftanın ikinci çeyreğinde gergin açıların hakim olması bizleri hırslandırıyor olacak. Ne istediğimizi bilerek hareket edeceğiz. Mücadelemiz önce içte özde başlayacak. Tam olarak ne istediğimizi düşünecek ve maddi güvencelerimiz, öz değerimiz ve mal varlıklarımız üzerinde gelir-gider hesaplamaları ya da kendi öz değerimizle ilgili al-ver dengelerimizi sağlamak isteyebiliriz. Savruk bir tutum sergilememeli ve tutumlu olmayı deneyimlemeliyiz. Sağlıklı kararlar almalı ve umutlarımızı suya düşürecek hamleler içerisinde bulunmamalıyız. Duygusal anlamda yıkıklıklar ve kırgınlıklar yaşamamak için “acele işe şeytan karışır” atasözünü hatırlatmalıyız kendimize. Kendimizi yetersiz hissetmemeli ve her olan olaydan kendimizi sorumlu tutup depresif olmamaya özen gösterebilmeliyiz. Akışta kalmak fayda sağlayabilir.

Dolunay sürecine giriyoruz fiziksel reaksiyonlarımız arasında sinirlilik, alınganlık, iletişim sorunları ve angarya işler arasında kalma görülebilir. İletişim kurarken yazılı ya da sözlü anlaşmalar, mesajlara dikkat! Fikri uyuşmazlıkları söz konusu olabilir. Yola çıkmadan önce araçlarımızı kontrol edelim. Sigorta ve kaskolarını tamlayalım. Satılmayan araçlarımız satılabilir. Beklenmedik yerden beklenmedik haberler alabiliriz. Sürprizlere açık olalım.

Olumsuz düşünce ve vesveseler zarar verebileceği gibi bizleri olumsuza sevk edebilir. Olumlamalar yapmak fayda sağlayabilir. Arkadaşlık ilişkilerimizde ya da sosyal çevremiz, organizasyonlarda dik başlı tavırlar sergilemeden önce konuya aşırı mantık yüklemediğimize önem gösterelim.

Yükselen Koçlar

Mantığımızın geri planda kaldığı bir haftaya başlangıç yapıyoruz. Aşırı hassasiyet gösterebilir ve alıngan davranabiliriz. Otorite figürlerinden destek görebiliriz. Patronumuzdan beklediğimiz o sevindirici terfi haberini alabiliriz. İşi olmayanlar iş görüşmelerinin sonuçlarını olumlu yönde alabilirler. Merkür’ün Terazi (Retro) burcuna geçiyor. 7. evinizden deneyimleyeceğiniz bu geçiş ile ikili ilişkilerimiz, ortaklı işlerimiz ve evliliğimizde uyumu akalamak isteyeceğiz. Mantığımız ön plana gelecek ve olası problemler için önceden tedbir almak isteyebiliriz. Aşırı alıngan, hassas ve vesvese yaptığımızı dile getirmek mesleki anlamda da bizleri güçlü kılabilir. Yaşadığımız ilişki problemlerimizi otorite figürlerinden destek alarak da çözüme kavuşturmak onların tecrübelerinden faydalanmak isteyebiliriz. Venüs’ün Terazi burcuna geçişi ile de eski aşklar gündeme gelebilir. Birliktelikler devam etmese bile yaşanmışlıklar hatırına bir araya gelip geçmişi anabilir ve yapılan hataların yersiz olduğundan bahsetmek isteyebiliriz. 31 Ekim Boğa dolunayını gelir-gider aksınızdan yani finansal konularda deneyimleyeceksiniz.

Yükselen Boğalar

Bu hafta sosyal ilişkilerimizde arkadan dönen işlerin olmasına şahitlik ederek başlayabiliriz. Arkadaşlık ilişkilerimize eğilim göstereceğimiz bir haftaya giriş yaparken beklentilerimizin karşılığını alamıyor olmaktan rahatsızlık duyabiliriz. Yaşanan bu durumlar ardından içimize kapanabilir ve yaşananları gözden geçirmek isteyebiliriz. Hafta sonuna doğru aile ile vakit geçirmek isteyebilir ve güven tazelemek isteğimizi onlarla tamamlayabiliriz. Hafta ortasında Merkür (Retro) ve Venüs Terazi burcuna geçiyor. 6. evinizden deneyimler kazanabilirsiniz. Birlikte çalıştığımız iş arkadaşlarımız, hizmetlilerimiz ve rutin işlerimizle ilgili daha net kararlar almak isteyebiliriz. Uzun zamandır meslektaşlarımızla yapmak istediğimiz görüşmeyi yapabilir ve uyumu yakalamak istediğimizi dile getirebiliriz. Evcil hayvan sahiplenebiliriz. 31 Ekim Boğa dolunayı sizin burcunuzda gerçekleşiyor. İlişki aksınız tetikleniyor olacak.

Yükselen İkizler

Uzun zamandır beklediğimiz haberlerin geldiği bir haftaya başlangıç yapıyoruz. İş başvurularımızın dönüşünü alabilir ve görüşmeler yapabiliriz. Otorite figürleri ile aramızdaki problemleri çözüme kavuşturabiliriz. “Her şeyde hayır vardır” dediğimiz ve geçmiş yaşanmışlıklarımızdan arındığımız bir sürece giriyoruz. Merkür (Retro) ve Venüs Terazi burcuna geçiyor. 5.evinizden deneyimler kazanabilirsiniz. Geçmiş dönemden bilinç altımıza yer etmiş aşklarımız gündeme gelebilir ve istemesek de yüz yüze gelmek ya da konuşmak durumunda kalabiliriz. Kadersel anlamda etkiler alabiliriz. Bu süreçte akışta kalmak fayda sağlayabilir. Hobilerimizle ilgili kendimizi kısıtlayabilir ve kaygılar geliştirebiliriz. Çocuğu olanlarımız ise çocuklarımızla ilgili iletişim problemlerimize çözümler getirebiliriz. 31 Ekim Boğa dolunayı hizmet ekseninizde gerçekleşiyor.

Yükselen Yengeçler

Yeni deneyimlere açık olacağımız bir haftaya başlangıç yapıyoruz. Bereket kapılarımızın aralanması için öncelikle ikili ilişkilerimizi gözlemlemak isteyebiliriz. İki ilişkilerimizde tüm sırların açığa çıkmasını konuşulmasını talep edebiliriz. Duygusal tatmin bizim dış dünya ile de uyumumuza vesile olabilir. Merkür (Retro) ve Venüs Terazi burcuna geçiyor. 4.evinizden deneyimler kazanabilirsiniz. Aile içerisinde düzeni ve uyumu sağlamak önceliğimiz olmalı. Mahrem alanlarımızda yarattığımız huzurun yüzümüze yansıyacağı bu süreci değerlendirmek fayda sağlayabilir. İş yerimizde otorite figürlerinin dikkatini çekebilir ve bize avantaj sağlayabilir. Öncelikle temellerimizden yani iç dünyamızdan başlamalı ve önce kendimize samimi olmayı başarabilmeliyiz. Kendi iç dünyamızdaki renklere odaklanmak bize yeni fırsatlar getirebilir. 31 Ekim Boğa dolunayı yaratıcılık ekseninizde gerçekleşiyor.

Yükselen Aslanlar

Bu hafta irademizin dışında gelişen olaylara şahitlik ederek başlıyoruz. Kişisel mahrem alanlarımızla ilgili yeniliklere gitmek isteyebiliriz. Aile ile vakit geçirmek bizleri daha güvende hissettirebilir. Yaratıcı ve yeni fikirlerle iş yerinizde terfiler alabilirsiniz. İş yerimizde çalışma arkadaşlarımız, hizmetlilerimiz ani bir kararla ayrılmak istediklerini açıklayabilir. Hiç beklemediğimiz anda gelen bu değişimler alacağımız yeni kararlarda etkili olabilir. Daha çok sağlığımıza ve bağışıklığımıza dikkat etmemiz gereken bir sürece giriyoruz. Yurt dışına çıkamıyor olmak, alacağımız eğitimlerin netliğe kavuşmaması geçici de olsa öfke patlamalarına sebebiyet verebilir. Bu durum düzeni sağlayamadığımız süreçler doğururken odaklanmakla ilgili de problemler yaratabilir. Merkür (Retro) ve Venüs Terazi burcuna geçiyor. 3.evinizden deneyimler kazanabilirsiniz. Ticari anlaşmalar, sözleşmeler uyumu ve dengeyi yakalamak adına tekrar tekrar yenilenmek durumunda kalabilir. Evrak işleri istediğimiz gibi gitmeyebilir. 31 Ekim Boğa dolunayı ev ve iş ekseninizde gerçekleşiyor.

Yükselen Başaklar

Bu hafta ikili ilişkilerimizde alıngan ve hassas olabiliriz. Ani beklenmedik sürprizlere açık olmalı ve yeni iş birlikleri ortaklıklar kurma eğilimi içerisine girebiliriz. Evlenmeyi düşünmeyen Başak burçları bir anda evliliği gündeme getirebilirler. Koruyup kollama ve besleme ihtiyacımızı giderebilmek için bağışlar yapmak uyuma sevk edebilir bizleri. Merkür (Retro) ve Venüs Terazi burcuna geçiyor. 2.evinizden deneyimler kazanabilirsiniz. Gelir gider dengemizi sağlamakta zorlanabiliriz. Kendi kişisel değerlerimizle ilgili karşılık göremediğimizi dile getirebilir ve bugüne kadar dile getirmediklerimizi sakin ve uygun bir dille aktarma ihtiyacı içerisine girebiliriz. “Ne yaparsam yapayım mutlu hissetmiyorum” diyebiliriz. Yaratıcılığımızı, kendi değerimizi aşağı çekebilir ve yetersizlik duygusuyla birlikte vesveseler yapabiliriz. Kendi değerimizi fark etmek üzerine çalışmalar yapabilir ve bu anlamda irademizi güçlendirecek aktiviteler edinebiliriz. 31 Ekim Boğa dolunayı bilgi ekseninizde gerçekleşiyor.

Yükselen Teraziler

Bu hafta yeni başlangıçlarla başlayabiliriz. Yeni başladığımız iş yerimizde yeni ilişkiler kurmayı deneyimleyebiliriz. Çalışma alanlarımızı ve rutin düzenimizi sağlamak avantaj sağlayabilir. Bir sonraki aşamada aile içi düzenimizden tutun, taşınmak için alacağımız karara kadar etkili olabilir. İkili ilişkilerimizde, ortaklı işlerimizde uyumu yakalamakta zorluk çekebilir ve geçici öfke patlamaları yaşayabiliriz. Fikir uyuşmazlıkları yaşanabilir. Aldığımız kararlara uyum sağlamakta zorluklar yaşanabilir. Ortaklı yaptığımız iş yerimizi taşımak isteyebilir ya da yeni oluşum içerisine almak isteyebiliriz. Ancak bunları yapabilmek için ortağımızın da onayını almakta zorlanabiliriz. Fikir birliği yaşamadığımız eşimizle ayrılık konuşmaları yapmak durumunda kalabiliriz. Merkür (Retro) ve Venüs sizin burcunuza geçiyor. 1. evinizden deneyimler kazanabilirsiniz. Arkadaşlık ilişkilerimiz yoğunlaşabilir. Arabuluculuklarınız artabilir ve kendinizden önce başkalarının iyi hissetmesi için fedakar bir tutum içerisine girebiliriz. Öğrenme ve öğretme isteğimiz artabilir. İkili ilişkilerimizde dengede kalmak ve karşı tarafın tam olarak neye ihtiyacı olduğunu kavramak ilişkimizde avantajı sağlayabilir. 31 Ekim Boğa dolunayı finans ekseninizde gerçekleşiyor.

Yükselen Akrepler

Bu hafta partneri olanlar sürprizlere açık olacağımız bir haftaya başlangıç yapıyoruz. İkili ilişkilerimize ve ortaklıklarımıza yenilikler getirebiliriz. İletişim kanallarımızı güçlendirebiliriz. Sosyal medya üzerinde düzenlemeler yapabiliriz. Merkür (Retro) ve Venüs Terazi burcuna geçiyor. 12. evinizden deneyimler kazanabilirsiniz. İletişim kurmak istemeyebiliriz. İletişim kurmak yerine yazmak çizmekle meşgul olabiliriz. Karamsar düşüncelere bürünebiliriz. Vesveselerimiz artabilir. Rutin işlerimiz ve iş yaşantımızda yanlış anlaşılmaktan korkabilir ve geri planda kalmak isteyebiliriz. Yetersizlik hissiyatımız artabilir. Önemli olan kendi içimizdeki güzelliklere ve renklere yönelmek enerjimizi yükseltebilir. Bu süreci ilişki kurduğu kişileri ve işleri gizli tutmak işlerini gizli ürütmek isteyebiliriz. 31 Ekim Boğa dolunayı ilişki ekseninizde gerçekleşiyor.

Yükselen Yaylar

Bu hafta hayatınızda iş konusunda birtakım büyümelerin, gelişmelerin ortaya çıkacak olması söz konusu olacaktır aceleci davranmak iyi olmayabilir sabırlı olmanız gerekiyor çünkü burada sevindirici gelişmelerle alakalı haberler var ve bu durum sizin kendinizi çok daha fazla güçlü hissetmenize sebebiyet verecek. Çalışmayanlar ise yeni fırsatlarla karşı karşıya kalıp başlangıç yapabilir. Merkür (Retro) ve Venüs Terazi burcuna geçiyor. 11. evinizden deneyimler kazanabilirsiniz. Arkadaşlık ilişkilerimiz ve sosyal çevremizde fikir alışverişlerimizi arttırabiliriz. Geleceğe yönelik planlarımız için araştırmalarımızı iki katına çıkartabiliriz. Ekip çalışmaları ve grup aktiviteleri bizim için önem kazanabilir. Bu çalışmalardaki önceliğimiz uyumlu olmak, paylaşmayı bilmek, paylaşımcı olmak olabilir. 31 Ekim Boğa dolunayı hizmet ekseninizde gerçekleşiyor.

Yükselen Oğlaklar

Bu hafta düşmanlık ve kıskançlık duyguları taşıyan kişilerin hedefi olabilirsiniz. Bu yüzden çok dikkatli olmanız gerekiyor. İkili ilişkilerinizde hatayı kendinizde aramadan suçu başkalarına yükleme söz konusu olabilir. Olası birtakım gerginliklerin yaşanmaması için çok detaylı bir şekilde düşünerek hareket etmeniz ve anlayışlı yaklaşımlara sahip olmanız gerekiyor. Merkür (Retro) ve Venüs Terazi burcuna geçiyor. 10. evinizden deneyimler kazanabilirsiniz. Bilinir olmak, popüler olmak ve fark edilmek isteyeceğimiz bir sürece giriyoruz. Çalışanlarımız yükselmeyi, terfi almayı hedefliyor olabilir. Sanatsal faaliyetlerimizle ön plana çıkarmak isteyebiliriz. Otorite figürleri, patronlarımız ve toplum içi iletişimize odaklanabiliriz. Yapmak istediğimiz ama bugüne kadar söyleyemediklerimizi aktarmak isteyebiliriz. Bugüne kadar kararsız kaldığımız konularda asıl istediğimiz konuya odaklanabilir ve o konu üzerinde araştırmalara girebiliriz. 31 Ekim Boğa dolunayı yaratıcılık ekseninizde gerçekleşiyor.

Yükselen Kovalar

Bu hafta çok fazla garantici olacağız. Özellikle maddi konularda kendinizden emin ve ayaklarınızın yere sağlam bastığına emin olarak, hareket edebileceğiz. Risk almaktan kaçınacağınız bir hafta geçirmeniz söz konusu olacak. Duygusal açıdan kıskançlık duygusunu yoğun bir şekilde hissedebileceğiniz bir süreç yaşayabilirsiniz. Merkür (Retro) ve Venüs Terazi burcuna geçiyor. 9. evinizden deneyimler kazanabilirsiniz. Farklı kültürler ve farklı fikirler üzerine eğilim gösterebilir, uzun zamandır almak istediğimiz eğitim için araştırmaya girebiliriz ya da bugüne kadar araştırmasını yaptığımız ama bir türlü başlamak için karar veremediğimiz eğitimi almaya başlayabiliriz. Hukuki süreçler üzerine düşebiliriz. Hukuki süreçler gündeme gelebilir. Yabancı dil eğitimine de başlamak için uygun zamanlar. Sevgi anlayışımız değişebilir. Bugüne kadar edindiğimiz tecrübeleri ikili ilişkilerimizi düzeltmek üzerine harmanlayabiliriz. İkili ilişkilerde bir türlü anlam veremediğimiz tekrar eden problemler üzerine düşebilir ve çözümler geliştirmek için danışmanlık almak, danışmak isteyebiliriz. 31 Ekim Boğa dolunayı aile ve iş ekseninizde gerçekleşiyor.

Yükselen Balıklar

Bu hafta korkularımızın üzerine giderek yaşamımızdaki engellerden kurtulmamız söz konusu olabilir. Hedeflerimize yoğunlaşmak, hayatımızda gerçekleşebilecek muhtemel başarı ve bununla beraber ortaya çıkacak olan bolluk bereketimizi yaratabilir. Duygusal açıdan çok fazla sabırsız, çok fazla aceleci olabiliriz. Fakat kendi kabuğumuza çekilmemiz ve hedeflerimize odaklanmamız gerekebilir. Merkür (Retro) ve Venüs Terazi burcuna geçiyor. 8. evinizden deneyimler kazanabilirsiniz. Evlilik, ortaklık ya da miras kanalıyla maddi kazançlar elde edebiliriz. Fakat bu süreci olumsuz değerlendirip sürekli başkalarına ihtiyacımız varmış gibi de hareket edebiliriz. Maddi anlamda destek beklemek faydalı olmayabilir. İkili ilişkilerimizde daha derin duygular ve derinleşme ihtiyacı içerisine girebiliriz. Gelir gider dengemizi korumak elimizde eski ne varsa ihtiyacı olanlara vermek fayda sağlayabilir. Bilinmeyene olan merakımız artıyor. Olayların arkasındaki gerçeği bilmek ve şüpheci yaklaşımlarımız artabilir. “O bana bunu neden dedi” gibi vesveseler yapabiliriz. Ayrıca grup aktiviteleri ve arkadaşlık ilişkilerimizdeki varsa kök sorunları çözmek isteyebiliriz. 31 Ekim Boğa dolunayı bilgi ekseninizde gerçekleşiyor.