İYİ Parti Gölcük, partinin 3’üncü yılını kutladı

İYİ Parti Gölcük İlçe Başkanı İsmail Aynacı, yönetimi ve partililer, 25 Ekim 2017 tarihinde kurulan partilerinin 3’üncü yılını kutlamak için Anıtpark’ta bir araya geldiler. Program 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlandı. Ardından İlçe Başkanı İsmail Aynacı ve Gençlik Kolları Başkanı Hakan Küçük, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

“GÜNEŞİN DOĞUŞU YAKINDIR”

İlçe Başkanı İsmail Aynacı, “Parti kuramazlar kurulsa da karşılık bulmaz, dağılır gider dedikleri İYİ Parti’miz bugün üç yaşında. 8’inci ayımızda girdiğimiz ilk seçimlerde 5 milyon oy alarak TBMM’de bir grup kurduk. 31 Mart yerel seçimlerinde Millet İttifakının yerel seçim zaferine tarihi bir katkı sunduk. Bu İYİ’lik destanını başta genel başkanımız sayın Meral Akşener olmak üzere İYİ ve cesur tüm teşkilat mensupları, tüm gönüllülerimiz ile birlikte yazdık, yazmaya da devam ediyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun yolumuz zor ama güneşin doğuşu yakındır” dedi.