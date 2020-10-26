Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
26 Eki 2020 - 15:46- Siyaset G: 26 Eki 2020 - 15:49

DEVA Gölcük’te Yücel seçilmiş başkan

DEVA Partisi Gölcük İlçe Teşkilatı’nın 1’inci Olağan Kurulu’nda kurucu başkan Sedat Yücel seçilmiş başkan oldu
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Adem Koç’un il başkanlığındaki DEVA Partisi Kocaeli İl Teşkilâtı, geçtiğimiz cumartesi günü Derince ve Dilovası kongrelerini tamamladı. Önceki gün de DEVA Kocaeli, ilçe kongrelerine Gölcük ve Karamürsel ile devam etti. DEVA Partisi Gölcük İlçe Başkanlığı’nda gerçekleştirilen kongrede divan başkanlığını Kocaeli İl Başkanlığı Halkla İlişkiler ve STK’lar Başkanı Emin Birlik gerçekleştirdi. Kongrede DEVA Partisi Gölcük Kurucu İlçe Başkanı Sedat Yücel seçilmiş başkan oldu.

KOÇ: DEVA ÇIĞ GİBİ GELİYOR

Kongrede konuşan İl Başkanı Adem Koç, “İnanıyorum ki, DEVA Partisi; bütün engellemelere, bütün yıldırma çalışmalarına rağmen halkımızın gönlünde yer etmiştir. DEVA Partisi adeta bir çığ gibi her gün büyüyerek iktidara doğru gelmektedir. Bunun neticesini seçimlerde vatandaşlarımız gösterecektir. Bugün Türkiye’yi gerek ekonomide ve gerekse de dış politikada girdiği girdaptan çıkarabilecek yegâne yetkin kadrolar DEVA Partisi’ndedir. Hemşerilerimizin bu konuda bize güvenmektedir. Biz de bu güvenlerine layık olacağız” dedi.

“KİMSE ÜMİTSİZLİĞE KAPILMASIN”

DEVA Partisi MYK Üyesi Ali Ufuk Yaşar ise, “Damat Bey istediği kadar enflasyon rakamı açıklasın, ‘Dolarla ne işimiz olur ki, çıkmış inmiş kime ne’ desin, vatandaş gerçeği biliyor. Markete gidip aldığı ekmeğin buğdayının artık yurt dışından dolarla geldiğini biliyor. Dolar yükseldiğinde ekmeğinin de fiyatının yükseleceğini biliyor. Sen istediğin kadar televizyonlardan dolardan bize ne, dolarla mı maaş alıyorsunuz de. Enflasyonu istediğin kadar düşük açıkla. Hak, hukuk, adalet mekanizmasının ne hale geldiği ortada. Ama kimse ümitsizliğe kapılmasın. DEVA’lı günler yakındır” şeklinde konuştu.

DEVA GÖLCÜK’ÜN YÖNETİM KURULU

Sedat Yücel

Tolga Belkıs

Zeliha Nuray Oksay

Ahmet Ekşi

Ülkü Bal

Sadun Baran

Filiz Dönmez

Tarık Sağlam

Soner Çetinkaya

Ersen Bilir

Sezer Gemici

Nuh Çelik

Murat Dağ

Murat Usta

Alaattin Durmaz.

İL DELEGELERİ

Sedat Yücel

Ali Aşçıoğlu

Tolga Belkıs

Volkan Keskinoğlu

Sadun Baran

Derya Zafer Özkan

Tarık Sağlam

Ecevit Çelik

Ersen Bilir

Ender Altun

Nuh Çelik

Adem Kuş

Murat Usta

Abdurrahman Topçu

Zeliha Nuray Oksay

Kemal Cesur

Ülkü Bal

Mikail Baydan

Filiz Dönmez

Salih Eminoğlu

Soner Çetinkaya

İbrahim Bal

Sezer Gemici

Beytullah İntepe

Murat Dağ

Bilal Çelik

Alaattin Durmaz

Zafer Tosun

Ahmet Ekşi

Cevat Baltürk

Hüseyin Özmen.

# Vatandaş, Kocaeli, Derince

26 Eki 2020 - 15:46 - Siyaset

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