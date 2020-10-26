DEVA Gölcük’te Yücel seçilmiş başkan

Adem Koç’un il başkanlığındaki DEVA Partisi Kocaeli İl Teşkilâtı, geçtiğimiz cumartesi günü Derince ve Dilovası kongrelerini tamamladı. Önceki gün de DEVA Kocaeli, ilçe kongrelerine Gölcük ve Karamürsel ile devam etti. DEVA Partisi Gölcük İlçe Başkanlığı’nda gerçekleştirilen kongrede divan başkanlığını Kocaeli İl Başkanlığı Halkla İlişkiler ve STK’lar Başkanı Emin Birlik gerçekleştirdi. Kongrede DEVA Partisi Gölcük Kurucu İlçe Başkanı Sedat Yücel seçilmiş başkan oldu.
KOÇ: DEVA ÇIĞ GİBİ GELİYOR
Kongrede konuşan İl Başkanı Adem Koç, “İnanıyorum ki, DEVA Partisi; bütün engellemelere, bütün yıldırma çalışmalarına rağmen halkımızın gönlünde yer etmiştir. DEVA Partisi adeta bir çığ gibi her gün büyüyerek iktidara doğru gelmektedir. Bunun neticesini seçimlerde vatandaşlarımız gösterecektir. Bugün Türkiye’yi gerek ekonomide ve gerekse de dış politikada girdiği girdaptan çıkarabilecek yegâne yetkin kadrolar DEVA Partisi’ndedir. Hemşerilerimizin bu konuda bize güvenmektedir. Biz de bu güvenlerine layık olacağız” dedi.
“KİMSE ÜMİTSİZLİĞE KAPILMASIN”
DEVA Partisi MYK Üyesi Ali Ufuk Yaşar ise, “Damat Bey istediği kadar enflasyon rakamı açıklasın, ‘Dolarla ne işimiz olur ki, çıkmış inmiş kime ne’ desin, vatandaş gerçeği biliyor. Markete gidip aldığı ekmeğin buğdayının artık yurt dışından dolarla geldiğini biliyor. Dolar yükseldiğinde ekmeğinin de fiyatının yükseleceğini biliyor. Sen istediğin kadar televizyonlardan dolardan bize ne, dolarla mı maaş alıyorsunuz de. Enflasyonu istediğin kadar düşük açıkla. Hak, hukuk, adalet mekanizmasının ne hale geldiği ortada. Ama kimse ümitsizliğe kapılmasın. DEVA’lı günler yakındır” şeklinde konuştu.
DEVA GÖLCÜK’ÜN YÖNETİM KURULU
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Murat Dağ
Murat Usta
Alaattin Durmaz.
İL DELEGELERİ
Sedat Yücel
Ali Aşçıoğlu
Tolga Belkıs
Volkan Keskinoğlu
Sadun Baran
Derya Zafer Özkan
Tarık Sağlam
Ecevit Çelik
Ersen Bilir
Ender Altun
Nuh Çelik
Adem Kuş
Murat Usta
Abdurrahman Topçu
Zeliha Nuray Oksay
Kemal Cesur
Ülkü Bal
Mikail Baydan
Filiz Dönmez
Salih Eminoğlu
Soner Çetinkaya
İbrahim Bal
Sezer Gemici
Beytullah İntepe
Murat Dağ
Bilal Çelik
Alaattin Durmaz
Zafer Tosun
Ahmet Ekşi
Cevat Baltürk
Hüseyin Özmen.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.