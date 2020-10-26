Karamürsel DEVA’da başkan Karacaer

DEVA Partisi Gölcük’ün ardından Karamürsel İlçe Teşkilatı’nın da kongresi gerçekleştirildi. Karamürsellilerin yoğun ilgisiyle gerçekleşen kongrede Kurucu İlçe Başkanı Hayrettin Karacaer seçilmiş ilçe başkanı oldu. Divan Başkanlığı DEVA Partisi Gölcük İlçe Başkanı Sedat Yücel’in yaptığı kongrede saygı duruşu ve İstiklâl Marşı ardından faaliyet raporu ve bütçe, oylamaya sunularak oy birliği le kabul edildi. Ardından Hayrettin Karacaer yeniden ilçe başkanı seçildi.

“KARAMÜRSEL’İN ANAHTARLARINI ALACAĞIZ”

Karamürsel İlçe Başkanı Hayrettin Karacaer, “Hızla ilçe yönetimimizi oluşturduk. Ardından ilçe binamızı tuttuk. Ekip arkadaşlarımla birlikte kendi ellerimizle boyasını badanasını, iç döşemelerine varıncaya kadar tamamladık. Bu vesile ile İlçe teşkilâtımızdaki bütün arkadaşlarıma özellikle teşekkür ediyorum. Allah’a şükür bugün kongremizi de tamamlamış oluyoruz. Artık sahaya iniyoruz. İnşallah seçimlerde de Karamürsel’in anahtarlarını alıp, İl Başkanımız Sayın Adem Koç’a teslim edeceğiz. Bu amaçla hemşerilerimize hizmet için bir an bir durmadan çalışıyoruz, başaracağız” dedi.

DEVA KARAMÜRSEL YÖNETİM KURULU

Hayrettin Karacaer

İzzet Harun Ok

Serkan Varup

Samet Tetik

Özge İmamoğlu

Nihal Sönmez

Ecem Genç

Aysun Harmancı

Hamza Karadeniz

Kayhan Serbest

Gökhan Onay

Cengizhan Kara

Hasan Aytin

Cemil Tosun

Ali Eş

İL DELEGELERİ

Hayrettin Karacaer

İzzet Harun Ok

Serkan Varup

Samet Tetik

Nihal Sönmez

Özge İmamoğlu

Ecem Genç

Aysun Harmancı

Hamza Karadeniz

Kayhan Serbest

Gökhan Onay

Cengizhan Kara

Hasan Aytin

Cemil Tosun

Ali Eş

Hasan Cahit Karaca

Sinan Ertan

Vedat Tavacı

Yasemin Dalkıran Demirci

Ceyhun Yücetepe

Eyüp Aydın

Sermet Çetin.