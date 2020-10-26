Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
26 Eki 2020 - 15:48- Siyaset G: 26 Eki 2020 - 15:50

Karamürsel DEVA’da başkan Karacaer

DEVA Partisi Karamürsel İlçe Teşkilatı’nın 1’inci Olağan Kurulu’nda Kurucu İlçe Başkanı Hayrettin Karacaer seçilmiş başkan oldu

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DEVA Partisi Gölcük’ün ardından Karamürsel İlçe Teşkilatı’nın da kongresi gerçekleştirildi. Karamürsellilerin yoğun ilgisiyle gerçekleşen kongrede Kurucu İlçe Başkanı Hayrettin Karacaer seçilmiş ilçe başkanı oldu. Divan Başkanlığı DEVA Partisi Gölcük İlçe Başkanı Sedat Yücel’in yaptığı kongrede saygı duruşu ve İstiklâl Marşı ardından faaliyet raporu ve bütçe, oylamaya sunularak oy birliği le kabul edildi. Ardından Hayrettin Karacaer yeniden ilçe başkanı seçildi.

“KARAMÜRSEL’İN ANAHTARLARINI ALACAĞIZ”

Karamürsel İlçe Başkanı Hayrettin Karacaer, “Hızla ilçe yönetimimizi oluşturduk. Ardından ilçe binamızı tuttuk. Ekip arkadaşlarımla birlikte kendi ellerimizle boyasını badanasını, iç döşemelerine varıncaya kadar tamamladık. Bu vesile ile İlçe teşkilâtımızdaki bütün arkadaşlarıma özellikle teşekkür ediyorum. Allah’a şükür bugün kongremizi de tamamlamış oluyoruz. Artık sahaya iniyoruz. İnşallah seçimlerde de Karamürsel’in anahtarlarını alıp, İl Başkanımız Sayın Adem Koç’a teslim edeceğiz. Bu amaçla hemşerilerimize hizmet için bir an bir durmadan çalışıyoruz, başaracağız” dedi.

DEVA KARAMÜRSEL YÖNETİM KURULU

Hayrettin Karacaer

İzzet Harun Ok

Serkan Varup   

Samet Tetik

Özge İmamoğlu

Nihal Sönmez                   

Ecem Genç                        

Aysun Harmancı

Hamza Karadeniz                           

Kayhan Serbest

Gökhan Onay   

Cengizhan Kara

Hasan Aytin

Cemil Tosun

Ali Eş

İL DELEGELERİ

Hayrettin Karacaer                        

İzzet Harun Ok                 

Serkan Varup                                   

Samet Tetik                                      

Nihal Sönmez                                  

Özge İmamoğlu               

Ecem Genç                        

Aysun Harmancı                              

Hamza Karadeniz                           

Kayhan Serbest               

Gökhan Onay                   

Cengizhan Kara

Hasan Aytin

Cemil Tosun

Ali Eş

Hasan Cahit Karaca

Sinan Ertan

Vedat Tavacı      

Yasemin Dalkıran Demirci       

Ceyhun Yücetepe     

Eyüp Aydın

Sermet Çetin.

# kocaeli-haber, , Karamürsel İlçe Başkanı Hayrettin Karacaer, Deva partisi

26 Eki 2020 - 15:48 - Siyaset

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