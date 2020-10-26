Karamürsel DEVA’da başkan Karacaer

DEVA Partisi Gölcük’ün ardından Karamürsel İlçe Teşkilatı’nın da kongresi gerçekleştirildi. Karamürsellilerin yoğun ilgisiyle gerçekleşen kongrede Kurucu İlçe Başkanı Hayrettin Karacaer seçilmiş ilçe başkanı oldu. Divan Başkanlığı DEVA Partisi Gölcük İlçe Başkanı Sedat Yücel’in yaptığı kongrede saygı duruşu ve İstiklâl Marşı ardından faaliyet raporu ve bütçe, oylamaya sunularak oy birliği le kabul edildi. Ardından Hayrettin Karacaer yeniden ilçe başkanı seçildi.
“KARAMÜRSEL’İN ANAHTARLARINI ALACAĞIZ”
Karamürsel İlçe Başkanı Hayrettin Karacaer, “Hızla ilçe yönetimimizi oluşturduk. Ardından ilçe binamızı tuttuk. Ekip arkadaşlarımla birlikte kendi ellerimizle boyasını badanasını, iç döşemelerine varıncaya kadar tamamladık. Bu vesile ile İlçe teşkilâtımızdaki bütün arkadaşlarıma özellikle teşekkür ediyorum. Allah’a şükür bugün kongremizi de tamamlamış oluyoruz. Artık sahaya iniyoruz. İnşallah seçimlerde de Karamürsel’in anahtarlarını alıp, İl Başkanımız Sayın Adem Koç’a teslim edeceğiz. Bu amaçla hemşerilerimize hizmet için bir an bir durmadan çalışıyoruz, başaracağız” dedi.
DEVA KARAMÜRSEL YÖNETİM KURULU
Hayrettin Karacaer
İzzet Harun Ok
Serkan Varup
Samet Tetik
Özge İmamoğlu
Nihal Sönmez
Ecem Genç
Aysun Harmancı
Hamza Karadeniz
Kayhan Serbest
Gökhan Onay
Cengizhan Kara
Hasan Aytin
Cemil Tosun
Ali Eş
İL DELEGELERİ
Hayrettin Karacaer
İzzet Harun Ok
Serkan Varup
Samet Tetik
Nihal Sönmez
Özge İmamoğlu
Ecem Genç
Aysun Harmancı
Hamza Karadeniz
Kayhan Serbest
Gökhan Onay
Cengizhan Kara
Hasan Aytin
Cemil Tosun
Ali Eş
Hasan Cahit Karaca
Sinan Ertan
Vedat Tavacı
Yasemin Dalkıran Demirci
Ceyhun Yücetepe
Eyüp Aydın
Sermet Çetin.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.