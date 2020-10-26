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26 Eki 2020 - 15:49- Gündem G: 26 Eki 2020 - 15:51

Hizmet-İş’ten istihdam paketine tepki

Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy, TBMM’de görüşülmeye başlanan istihdam paketine tepki göstererek, “Çalışma hayatını, iş barışını bozacak olan bu tasarı Mecliste yasallaşmadan sosyal taraflar yani işçi sendikalarının bu konuda çekinceleri dikkate alınarak tasarı geri çekilmelidir” dedi

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Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy, TBMM’de görüşülmeye başlanan istihdam paketine yönelik açıklamalarda bulundu. Ersoy, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu gündeminde bulunan ve çalışma hayatına ilişkin pek çok düzenlemeyi içeren tasarının başta 16, 28 ve 32. Maddeleri çalışma hayatını, çalışanları doğrudan olumsuz etkileyeceğini ifade ederek, bu yasa Mecliste yasallaşmadan, sosyal taraflarla, yani işçi sendikalarının görüş ve önerileri alınarak, çalışanları olumsuz etkileyecek maddelerin torba yasa tasarıdan çıkartılması gerektiğini ifade etti.

“ONCA SIKINTILARLA BOĞUŞURKEN”

Son olarak, “Torba yasanın 32. maddede 25 yaş altında olup 10 günden az çalışma günü olan çalışanlara yönelik getirilmek istenen düzenleme ise çalışanların işsizlik, malullük, yaşlılık, ölüm, iş kazası, meslek hastalığı ve analık gibi hayati öneme sahip haklardan yararlanamaması durumunu ortaya çıkaracaktır. Bunu işçi sendikaları olarak kabul etmeniz mümkün değildir. Ülkemiz onca sıkıntılarla boğuşurken, çalışma hayatını, iş barışını bozacak olan bu tasarı Mecliste yasallaşmadan sosyal taraflar yani işçi sendikalarının bu konuda çekinceleri dikkate alınarak tasarı geri çekilmelidir” ifadelerine yer verdi.
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26 Eki 2020 - 15:49 - Gündem

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