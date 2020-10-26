Başsavcı Karcı’dan Pehlevan’a ziyaret

Geçtiğimiz hafta Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Yüksel Pehlevan’a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Pehlevan’ı geçtiğimiz gün Gölcük Cumhuriyet Başsavcısı Ökkeş Alpaslan Karcı ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’nde çok başarılı projelere imza attığını ifade eden Gölcük Cumhuriyet Başsavcısı Ökkeş Alpaslan Karcı, “İl Sağlık Müdürlüğü görevinize atanmanız bizleri oldukça mutlu etti. Yeni görevinizde başarılar dilerim” dedi. Pehlevan da Cumhuriyet Başsavcısı Ökkeş Alpaslan Karcı’ya nazik ziyareti ve iyi dilekleri için teşekkür etti.