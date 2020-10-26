Geçtiğimiz hafta Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Yüksel Pehlevan’a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Pehlevan’ı geçtiğimiz gün Gölcük Cumhuriyet Başsavcısı Ökkeş Alpaslan Karcı ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’nde çok başarılı projelere imza attığını ifade eden Gölcük Cumhuriyet Başsavcısı Ökkeş Alpaslan Karcı, “İl Sağlık Müdürlüğü görevinize atanmanız bizleri oldukça mutlu etti. Yeni görevinizde başarılar dilerim” dedi. Pehlevan da Cumhuriyet Başsavcısı Ökkeş Alpaslan Karcı’ya nazik ziyareti ve iyi dilekleri için teşekkür etti.
26 Eki 2020 - 15:50- Siyaset Güncelleme: 26 Eki 2020 - 15:52
Başsavcı Karcı’dan Pehlevan’a ziyaret
İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Op. Dr. Yüksel Pehlevan, kendisine hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Gölcük Cumhuriyet Başsavcısı Ökkeş Alpaslan Karcı’yı makamında ağırladı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.