Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
26 Eki 2020 - 15:50- Siyaset G: 26 Eki 2020 - 15:52

Başsavcı Karcı’dan Pehlevan’a ziyaret

İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Op. Dr. Yüksel Pehlevan, kendisine hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Gölcük Cumhuriyet Başsavcısı Ökkeş Alpaslan Karcı’yı makamında ağırladı
mask

Geçtiğimiz hafta Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Yüksel Pehlevan’a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Pehlevan’ı geçtiğimiz gün Gölcük Cumhuriyet Başsavcısı Ökkeş Alpaslan Karcı ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’nde çok başarılı projelere imza attığını ifade eden Gölcük Cumhuriyet Başsavcısı Ökkeş Alpaslan Karcı, “İl Sağlık Müdürlüğü görevinize atanmanız bizleri oldukça mutlu etti. Yeni görevinizde başarılar dilerim” dedi. Pehlevan da Cumhuriyet Başsavcısı Ökkeş Alpaslan Karcı’ya nazik ziyareti ve iyi dilekleri için teşekkür etti.
# İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, Gölcük Cumhuriyet Başsavcısı Ökkeş Alpaslan Karcı, kocaeli-gazetesi, , Kocaeli

26 Eki 2020 - 15:50 - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Karamürsel DEVA’da başkan Karacaer mask
Karamürsel DEVA’da başkan Karacaer
DEVA Gölcük’te Yücel seçilmiş başkan mask
DEVA Gölcük’te Yücel seçilmiş başkan
Büyükakın, Avrupa’ya sert çıktı mask
Büyükakın, Avrupa’ya sert çıktı
İYİ Parti Gölcük, partinin 3’üncü yılını kutladı mask
İYİ Parti Gölcük, partinin 3’üncü yılını kutladı
CHP Gölcük’ten kadın muhtarlara ziyaret mask
CHP Gölcük’ten kadın muhtarlara ziyaret
Gelecek İzmit, Yeniden Refah’ı ziyaret etti mask
Gelecek İzmit, Yeniden Refah’ı ziyaret etti
Anket Kocaeli'de ulaşımı pahalı buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'nin 7 ilçesi elektriksiz kalacak mask
Kocaeli'nin 7 ilçesi elektriksiz kalacak
Din Hizmetleri Uzmanı’ndan hakaret dolu kelimeler mask
Din Hizmetleri Uzmanı’ndan hakaret dolu kelimeler
Koronavirüsten ölen gencin son sözleri yürek dağladı mask
Koronavirüsten ölen gencin son sözleri yürek dağladı
Hürriyet Hulusi Kentmen’in evini İzmit’e kazandırıyor mask
Hürriyet Hulusi Kentmen’in evini İzmit’e kazandırıyor
Bal satmaya geldi, fiyatları görünce aracını satılığa çıkarttı mask
Bal satmaya geldi, fiyatları görünce aracını satılığa çıkarttı
Kocaeli'de iki doktor koronaya yakalandı mask
Kocaeli'de iki doktor koronaya yakalandı

GALERİ

Sis altındaki Kocaeli güzellikleri ile büyüledi mask
Sis altındaki Kocaeli güzellikleri ile büyüledi
Meksika’nın Pembe Gölü’nü Türk çift görüntüledi mask
Meksika’nın Pembe Gölü’nü Türk çift görüntüledi
Köpekten annelik dersi mask
Köpekten annelik dersi
Mobilya atölyesi küle döndü! 2 kişi dumandan etkilendi mask
Mobilya atölyesi küle döndü! 2 kişi dumandan etkilendi
Kural ihlali yapan 230 kişiye para cezası  mask
Kural ihlali yapan 230 kişiye para cezası 
Çukura düşen kaplumbağaları kurtarmak için seferber oldular mask
Çukura düşen kaplumbağaları kurtarmak için seferber oldular
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL