Aygün, Cumhur İttifakı ile projeleri gezdi  

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün önceki gün Cumhur İttifakı temsilcileri ile birlikte ilçe genelinde yapımı devam eden projeleri yerinde inceleyerek, son durumla ilgili bilgileri paylaştı. Şantiye alanlarında gerçekleşen incelemelerde Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün'ün yanı sıra Derince Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Şirin ve Abbas Bayrak, AKP Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, MHP Derince İlçe Başkanı Zeki Omurca, AKP’li ve MHP’li meclis üyeleriyle, ilçe yöneticileri de hazır bulundu.
BİRLİKTELİK VURGUSU
İlk olarak Yenikent Sosyal Tesisleri ve Kapalı Pazar Alanı proje alanında incelemelerde bulunan Başkan Aygün ve beraberindeki heyet ardından Araptepe Kentsel Yenileme projesi, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, Çenesuyu ek bina ve depolama alanı inşaatı, Fatih Spor Kompleksi ve Fatih Gençlik ve Spor Merkezi proje alanlarına gitti.
ALT VE ÜST YAPI ÇALIŞMASI
Derince’nin geleceğine katkı sunacak projeleri kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Başkan Aygün, “İlçemizde bir yandan altyapı ve üstyapı çalışmalarımız devam ederken projelerimizi de hız kesmeden hayata geçiriyoruz. Koronavirüsle mücadele sürecinde bile ara vermediğimiz projelerimizi halkımızın tercihleri doğrultusunda belirlemiştik. Allah’ın izniyle daha nice güzel projeyi hep birlikte kentimize kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.