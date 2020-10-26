Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
26 Eki 2020 - 15:53- Gündem G: 26 Eki 2020 - 15:54

Aygün, Cumhur İttifakı ile projeleri gezdi  

  Derince’de projeler bir biri ardına yükselirken Başkan Aygün, Cumhur İttifakı İlçe Başkanları ve Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte şantiye alanlarını gezerek çalışmaları yerinde inceledi
mask

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün önceki gün Cumhur İttifakı temsilcileri ile birlikte ilçe genelinde yapımı devam eden projeleri yerinde inceleyerek, son durumla ilgili bilgileri paylaştı. Şantiye alanlarında gerçekleşen incelemelerde Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün'ün yanı sıra Derince Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Şirin ve Abbas Bayrak, AKP Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, MHP Derince İlçe Başkanı Zeki Omurca, AKP’li ve MHP’li meclis üyeleriyle, ilçe yöneticileri de hazır bulundu.

BİRLİKTELİK VURGUSU

İlk olarak Yenikent Sosyal Tesisleri ve Kapalı Pazar Alanı proje alanında incelemelerde bulunan Başkan Aygün ve beraberindeki heyet ardından Araptepe Kentsel Yenileme projesi, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, Çenesuyu ek bina ve depolama alanı inşaatı, Fatih Spor Kompleksi ve Fatih Gençlik ve Spor Merkezi proje alanlarına gitti.

ALT VE ÜST YAPI ÇALIŞMASI

Derince’nin geleceğine katkı sunacak projeleri kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Başkan Aygün, “İlçemizde bir yandan altyapı ve üstyapı çalışmalarımız devam ederken projelerimizi de hız kesmeden hayata geçiriyoruz. Koronavirüsle mücadele sürecinde bile ara vermediğimiz projelerimizi halkımızın tercihleri doğrultusunda belirlemiştik. Allah’ın izniyle daha nice güzel projeyi hep birlikte kentimize kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.

# AKP, Derince

26 Eki 2020 - 15:53 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Hizmet-İş’ten istihdam paketine tepki mask
Hizmet-İş’ten istihdam paketine tepki
Gölcük Kızılay’dan Alkan’a hayırlı olsun ziyareti mask
Gölcük Kızılay’dan Alkan’a hayırlı olsun ziyareti
Engelleri kaldıran proje, işleri kolaylaştırıyor mask
Engelleri kaldıran proje, işleri kolaylaştırıyor
Akçaray, 400 kamera ile 7-24 gözetleniyor mask
Akçaray, 400 kamera ile 7-24 gözetleniyor
'Hatay Yangını Hatıra Ormanı'na sembolik 81 fidan mask
'Hatay Yangını Hatıra Ormanı'na sembolik 81 fidan
Bıyık: “Mutlu insanların yaşadığı bir Darıca için çalışıyoruz” mask
Bıyık: “Mutlu insanların yaşadığı bir Darıca için çalışıyoruz”
Anket Kocaeli'de ulaşımı pahalı buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'nin 7 ilçesi elektriksiz kalacak mask
Kocaeli'nin 7 ilçesi elektriksiz kalacak
Din Hizmetleri Uzmanı’ndan hakaret dolu kelimeler mask
Din Hizmetleri Uzmanı’ndan hakaret dolu kelimeler
Koronavirüsten ölen gencin son sözleri yürek dağladı mask
Koronavirüsten ölen gencin son sözleri yürek dağladı
Hürriyet Hulusi Kentmen’in evini İzmit’e kazandırıyor mask
Hürriyet Hulusi Kentmen’in evini İzmit’e kazandırıyor
Bal satmaya geldi, fiyatları görünce aracını satılığa çıkarttı mask
Bal satmaya geldi, fiyatları görünce aracını satılığa çıkarttı
Kocaeli'de iki doktor koronaya yakalandı mask
Kocaeli'de iki doktor koronaya yakalandı

GALERİ

Sis altındaki Kocaeli güzellikleri ile büyüledi mask
Sis altındaki Kocaeli güzellikleri ile büyüledi
Meksika’nın Pembe Gölü’nü Türk çift görüntüledi mask
Meksika’nın Pembe Gölü’nü Türk çift görüntüledi
Köpekten annelik dersi mask
Köpekten annelik dersi
Mobilya atölyesi küle döndü! 2 kişi dumandan etkilendi mask
Mobilya atölyesi küle döndü! 2 kişi dumandan etkilendi
Kural ihlali yapan 230 kişiye para cezası  mask
Kural ihlali yapan 230 kişiye para cezası 
Çukura düşen kaplumbağaları kurtarmak için seferber oldular mask
Çukura düşen kaplumbağaları kurtarmak için seferber oldular
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL