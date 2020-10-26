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26 Eki 2020 - 15:54- Gündem G: 26 Eki 2020 - 15:56

Büyükşehir, İrşadiye Köyü’ne destek verdi

Gölcük’e bağlı İrşadiye köyü muhtarı ve köylünün taleplerini değerlendiren Büyükşehir, köyün ihtiyaçlarını karşılıyor
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Büyükşehir Belediyesi köylere verdiği destekleri sürdürüyor. Muhtarlık Dairesi Başkanlığı tarafından verilen desteklerle muhtar ve köylülerden gelen talep doğrultusunda malzeme ve işçilik desteği veriliyor. Gölcük ilçesine bağlı İrşadiye Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi, köy konağı ve imam evinin çatısını tamamlarken cami çatısının inşaatına da devam ediyor. Malzeme ve işçilik desteği verilen İrşadiye’de diğer yandan İSU ve Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın yatırımları da devam ediyor.

KÖYÜN TALEPLERİ

Kırsal kalkınmayı sağlamak üzere çeşitli projeleri hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bir taraftan da köylülerden gelen talepleri karşılıyor. Bu amaçla Muhtarlık Dairesi Başkanlığı’na gelen talepler değerlendirilerek malzeme ve işçilik desteği veriliyor. İrşadiye Köyü muhtarı ve köylülerin talepleri doğrultusunda köy konağı ve imam evinin çatısı ile cami çatısı yapılıyor.

KÖYE CAMİ LOJMANI

Türkiye’nin bedensel engelli muhtarlarından Mehmet Kamış (54), “Çalışmalarımıza camimizden başladık. Cami lojmanını düzenledik. Mezarlık çalışmalarımız oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin büyük destekleri oldu. Malzeme taleplerimiz başta olmak üzere destekleriniz esirgemediler. Başkan Tahir Büyükakın’dan destek ve hizmetlerin devam etmesini istiyor, teşekkür ediyoruz” dedi. Çok sevdiği minder güreşi sporunu yaparken boynunun kırılması sonucu belden aşağısı tutmayan Kamış, köy halkının taleplerini Büyükşehir Belediyesi’ne ilettiklerini söyledi.

# Kocaeli, destek, engelli

26 Eki 2020 - 15:54 - Gündem

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