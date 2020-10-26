6 İzmitli kızımızın yer aldığı millilerimiz tam gaz!

Kocaeli Kadın Futbol Kulübü’nün adeta tulum çıkardığı ve 6 sporcusunu gönderdiği ve TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen U-19 Kadın Milli Takımımızın kampı tüm hızı ile sürüyor. 1 Kasım’da sona erecek olan kampta yeşil siyahlı ekibimiz adına Sude Nur Yolcu, Damla Yıldız, Melisa Güleç, Leyla İlter, Mesude Alayont ve Kübra Deniz yer alıyor.
U19 KADIN MİLLİ TAKIMI HAZIRLIK KAMPI ADAY KADROSU
KALECİLER
Sudenur Yolcu (Kocaeli Bayan FK)
Sude Nur Sözüdoğru (Horozkent Spor)
Kevser Gündoğdu (Türkiyem Berlin Spor),
DEFANS
Damla Yıldız (Kocaeli Bayan FK)
Rabia Nur Küçük (Fomget Gençlik)
Seda Aleyna Altın (Gonesse)
Dilan Bora (Hakkarigücü)
Nilay Güreler (Konak Belediye)
Huriye Selçik (Horozkentspor)
Semanur Özçetin (Horozkentspor)
Selda Ataç (Dudullu)
Cansu Gürel (Konak Belediye)
Canan Yatel (Erzincan Gençler)
Şevval Bağcı (Fomget Gençlik)
ORTA SAHA
Melisa Güleç (Kocaeli Bayan FK)
Leyla İlter (Kocaeli Bayan FK)
Canan Çetin (Pendik Çamlık)
Didem Dülber (Fomget Gençlik)
Selin Türkoğlu (Karadeniz Ereğli)
Beyza Kara (Hamburg)
Rabiya İsgi (Horozkentspor)
Mine Okaytu (Kayseri GB)
Özge Tosun (Horozkentspor)
Gülsüm Aygün (Pendik Çamlık)
Miray Işık (Hamburg)
FORVET
Mesude Alayont (Kocaeli Bayan FK)
Kübra Deniz (Kocaeli Bayan FK)
Azra Ardos (Nilüfer Spor)
Ayşenur Mercan (Mezitli Mercanlar)
Aleyna Gültekin (ALG Spor)
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.