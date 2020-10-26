6 İzmitli kızımızın yer aldığı millilerimiz tam gaz!

Kocaeli Kadın Futbol Kulübü’nün adeta tulum çıkardığı ve 6 sporcusunu gönderdiği ve TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen U-19 Kadın Milli Takımımızın kampı tüm hızı ile sürüyor. 1 Kasım’da sona erecek olan kampta yeşil siyahlı ekibimiz adına Sude Nur Yolcu, Damla Yıldız, Melisa Güleç, Leyla İlter, Mesude Alayont ve Kübra Deniz yer alıyor.

U19 KADIN MİLLİ TAKIMI HAZIRLIK KAMPI ADAY KADROSU

KALECİLER

Sudenur Yolcu (Kocaeli Bayan FK)

Sude Nur Sözüdoğru (Horozkent Spor)

Kevser Gündoğdu (Türkiyem Berlin Spor),

DEFANS

Damla Yıldız (Kocaeli Bayan FK)

Rabia Nur Küçük (Fomget Gençlik)

Seda Aleyna Altın (Gonesse)

Dilan Bora (Hakkarigücü)

Nilay Güreler (Konak Belediye)

Huriye Selçik (Horozkentspor)

Semanur Özçetin (Horozkentspor)

Selda Ataç (Dudullu)

Cansu Gürel (Konak Belediye)

Canan Yatel (Erzincan Gençler)

Şevval Bağcı (Fomget Gençlik)

ORTA SAHA

Melisa Güleç (Kocaeli Bayan FK)

Leyla İlter (Kocaeli Bayan FK)

Canan Çetin (Pendik Çamlık)

Didem Dülber (Fomget Gençlik)

Selin Türkoğlu (Karadeniz Ereğli)

Beyza Kara (Hamburg)

Rabiya İsgi (Horozkentspor)

Mine Okaytu (Kayseri GB)

Özge Tosun (Horozkentspor)

Gülsüm Aygün (Pendik Çamlık)

Miray Işık (Hamburg)

FORVET

Mesude Alayont (Kocaeli Bayan FK)

Kübra Deniz (Kocaeli Bayan FK)

Azra Ardos (Nilüfer Spor)

Ayşenur Mercan (Mezitli Mercanlar)

Aleyna Gültekin (ALG Spor)