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26 Eki 2020 - 16:21- Spor G: 26 Eki 2020 - 16:22

Niğde – Kocaelispor maçı Misli.com’da

Misli.com çarşamba günkü Niğde Anadolu Futbol Kulübü – Kocaelispor arasındaki maç da olmak üzere toplam 17 maçı canlı olarak yayınlayacak. İşte çarşamba gününün canlı yayın programı.
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28 EKİM ÇARŞAMBA

SAAT:14.00

Niğde Anadolu - KOCAELİSPOR

İnegöl – Afjet Afyon

Ankara Demir – Manisa FK

Sancaktepe – Sarıyer

Hekimoğlu Trabzon – Uşak

Pazarspor – Karacabey

Eyüp – Pendik

Etimesgut – Serik Belediye

Tarsus İY – Mamak FK

Kırklareli – Kırşehir

Turgutlu – Kardemir Karabük

Sakaryaspor – Sivas Belediye

Bayrampaşa – Düzcespor

Ergene Velimeşe – Çorum FK

24 Erzincan – Hacettepe

SAAT:15.00

Kahramanmaraş – Zonguldak Kömür

SAAT:19.00

Amedspor - Gümüşhanespor
# Kocaelispor

26 Eki 2020 - 16:21 - Spor

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