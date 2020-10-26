Niğde – Kocaelispor maçı Misli.com’da

28 EKİM ÇARŞAMBA
SAAT:14.00
Niğde Anadolu - KOCAELİSPOR
İnegöl – Afjet Afyon
Ankara Demir – Manisa FK
Sancaktepe – Sarıyer
Hekimoğlu Trabzon – Uşak
Pazarspor – Karacabey
Eyüp – Pendik
Etimesgut – Serik Belediye
Tarsus İY – Mamak FK
Kırklareli – Kırşehir
Turgutlu – Kardemir Karabük
Sakaryaspor – Sivas Belediye
Bayrampaşa – Düzcespor
Ergene Velimeşe – Çorum FK
24 Erzincan – Hacettepe
SAAT:15.00
Kahramanmaraş – Zonguldak Kömür
SAAT:19.00
Amedspor - Gümüşhanespor
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.