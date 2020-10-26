26 Eki 2020 - 16:21- Spor

Niğde – Kocaelispor maçı Misli.com’da

Misli.com çarşamba günkü Niğde Anadolu Futbol Kulübü – Kocaelispor arasındaki maç da olmak üzere toplam 17 maçı canlı olarak yayınlayacak. İşte çarşamba gününün canlı yayın programı.