Görevden alınan Aşkın için genel merkezden karar bekleniyor

CHP İzmit Gençlik Kolları Başkanı Eğitim Sekreteri İlknur Sular geçtiğimiz hafta görevden alınmıştı. CHP Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Zeki Karakadılar, karar defterine bakıldığını İlknur Saral’ın görevden alınmadığını, kendi isteği ile istifa ettiğini görüce yaşanan tartışmalar sonrası İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sefa Aşkın ve yönetimini görevden almıştı.
DOSYA GENEL MERKEZDE
Aşkın’ın görevden alınması Sonrası İzmit İlçe Örgütü Başkanı Hakan Çakar, Aşkın’ı göreve geri getirmek için devreye girse de başarılı olamadı. Son karar genel merkeze kaldı. Aşkın'ın dosyası Ankara'ya gönderildi. Örgüt gelecek olan kararı bekliyor. Aşkın'ın görevden alınması onaylanırsa yerine gelecek olan genç isim halen daha belirsizliğini koruyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.