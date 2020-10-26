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26 Eki 2020 - 17:12- Siyaset G: 26 Eki 2020 - 17:14

Görevden alınan Aşkın için genel merkezden karar bekleniyor

Geçtiğimiz hafta görevden alınan CHP İzmit İlçe Başkanı Ahmet Sefa Aşkın ve Yönetiminin karar dosyası genel merkeze gönderildi

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
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CHP İzmit Gençlik Kolları Başkanı Eğitim Sekreteri İlknur Sular geçtiğimiz hafta görevden alınmıştı. CHP Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Zeki Karakadılar, karar defterine bakıldığını İlknur Saral’ın görevden alınmadığını, kendi isteği ile istifa ettiğini görüce yaşanan tartışmalar sonrası İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sefa Aşkın ve yönetimini görevden almıştı.

DOSYA GENEL MERKEZDE

Aşkın’ın görevden alınması Sonrası İzmit İlçe Örgütü Başkanı Hakan Çakar, Aşkın’ı göreve geri getirmek için devreye girse de başarılı olamadı. Son karar genel merkeze kaldı. Aşkın'ın dosyası Ankara'ya gönderildi. Örgüt gelecek olan kararı bekliyor. Aşkın'ın görevden alınması onaylanırsa yerine gelecek olan genç isim halen daha belirsizliğini koruyor.

 
# İzmit, Kocaeli, eğitim

26 Eki 2020 - 17:12 - Siyaset

Muhabir Serhat Güneş

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