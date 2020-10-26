İş arayanlar dikkat! Yüzlerce firma elaman arıyor

ELEMANLAR ALINACAKTIR

-Kocaeli’nde ikamet eden, -Askerliğini tamamlamış ya da tecilli, - Tercihen B sınıfı ehliyet sahibi, - Dornier, Vamateks marka tezgahlarda - Dokumacı...

0 553 450 24 23

ZİYA SARIOĞLU