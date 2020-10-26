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26 Eki 2020 - 19:20- Gündem G: 26 Eki 2020 - 19:24

Yeni hasta sayısında korkutan artış!

Sağlık Bakanlığı, corona verilerini açıkladı. Virüs nedeniyle bugün 75 kişi hayatını kaybetti.
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Sağlık Bakanlığı, 26 Ekim Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 132 bin 913 Kovid-19 testi yapıldı, 2198 kişiye hastalık tanısı konuldu, 75 kişi hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1780 oldu, son 24 saatte 1618 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 316 bin 8'e yükseldi.

KOCA'DAN MÜCADELE VE TEDBİR MESAJI

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 2.198 yeni hasta var. Ağır ve aktif hasta sayısı artmaya devam ediyor. Salgının bölgesel tırmanışını durdurmak için birlikte mücadele etmek zorundayız. Tedbirden daha güçlü bir silahımız bugün için yok. Salgına karşı organize olalım" dedi

26 Eki 2020 - 19:20 - Gündem

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