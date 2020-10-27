Yormasın Niğde, ağrımasın mide!

Sezonun ilk iki maçında 1 puan alan, Afyon ve Çorum galibiyetlerinin ardından geçtiğimiz hafta da İnegölspor’u sahasında devirerek 3’te 3 yapan Kocaelispor, seriyi 4 maça çıkarmak istiyor. Rakip, 1. Lig’deki Altınorduspor’un pilot takımı Niğde Anadolu Futbol Kulübü. 6 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 de yenilgi elde eden rakibi karşısında hata yapmak istemeyen Kocaelispor’da Onur Öztonga dışında sakat futbolcu bulunmuyor. Antrenmanlara çıkmasına rağmen sağ dizinde dramatik bir sakatlığı bulunan Aydın Karabulut ve orta saha oyuncusu Bilal de Niğde’ye götürülmedi.
3 İZMİTLİ RAKİP OLACAK…
İzmitli orta saha oyuncusu Berkay Samancı, 2000 doğumlu stoper Gültepeli Onur Taha Takır ve Şahan Akyüz’ün formasını giydiği Niğde ekibi, son üç maçında toplam 11 gol yedi, rakip fileleri havalandırmadı. Kocaelispor ise son üç maçında rakip fileleri 5 kez havalandırırken kalesini gole kapattı. Düşme hattının bir basamak üzerinde yer alan rakibini mağlup etmek ve fırsat haftasını daha değerli bir hale getirmek isteyen ekibimiz pazartesi Niğde’ye geldi ve Ramada Otel’de maç saatini beklemeye başladı.
BAHATTİN YA DA MERVAN…
İnegölspor ile oynanan maçta ilk kez kulübede yer alan Erhan Altın’ın 1-0 kazanılan İnegöl maçında kale, savunma, ön libero, sağ kanat ve forvet arkası pozisyonlarında değişikliğe gitmeyeceğine kesin gözü ile bakılıyor. İnegöl maçında ilk kez 11’de sahaya çıkan Ramazan’ın bu maçta da 11’deki yerini alması, alternatif olaraksa genç Mervan’a forma verilmesi söz konusu. Batuhan Er ve Cerem Talha’nın hamle oyuncusu olacağı düşünülürken, takımdaki büyük sürpriz ise henüz formunu yakalayamayan Bahattin Köse’nin kulübeye geçip Mervan ile maça başlanma ihtimali.
HAKEM KARABÜK’TEN
Buna göre Kocaelispor’un kalede Bayram, savunmada Semih, Gökhan, Taha Batuhan ve Kemal Can, önlerinde Mesut ve Muhammed, sağda Benhur, solda Ramazan, forvet arkasında Yiğitali, ileride de Bahattin, Batuhan ya da Mervan 11’i ile sahadaki yerini alması bekleniyor. Niğde 5 Şubat Stadı’ndaki karşılaşmayı Karabük’ten Mustafa Hakan Belder yönetecek. Mücadele saat 14.00’te başlayacak ve Misli.com’un cep telefonlarına indirilen uygulamasından canlı olarak izlenebilecek. Takım deplasman masraflarını ise yöneticilerden Önder Karakaş karşılayacak.
NİĞDE ANADOLU FK
KOCAELİSPOR
STAT: Niğde 5 Şubat
HAKEMLER: Mustafa Hakan Belder, Kadir Kantekin, Cengizhan Öztürk
HAVA: 23 derece parçalı bulutlu
YAYIN: Misli.com
NİĞDE ANADOLU FK
ALİ EMRE YANAR
RIZA EFENDİOĞLU
METEHAN YİLMAZ
ALİ MERT AYDIN
ATALAY YILDIRIM
BARIŞCAN IŞIK ALTUNBAŞ
TOLGAHAN MULLA ÇİÇEK
BERKİN TAŞKIN
AYKUT ÇOLAKOĞLU
BERKAY SAMANCI
RECEP YEMİŞCİ
KOCAELİSPOR
BAYRAM OLGUN
SEMİH KARADENİZ
KEMAL CAN AYDEMİR
GÖKHAN MERAL
NUMAN ÇÜRÜKSU
MESUT ÖZDEMİR
MUHAMMED GÖNÜLAÇAR
RAMAZAN ÇEVİK
BENHUR KESER
YİĞİTALİ BAYRAK
BAHATTİN YA DA MERVAN
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.