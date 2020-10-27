Yormasın Niğde, ağrımasın mide!

Sezonun ilk iki maçında 1 puan alan, Afyon ve Çorum galibiyetlerinin ardından geçtiğimiz hafta da İnegölspor’u sahasında devirerek 3’te 3 yapan Kocaelispor, seriyi 4 maça çıkarmak istiyor. Rakip, 1. Lig’deki Altınorduspor’un pilot takımı Niğde Anadolu Futbol Kulübü. 6 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 de yenilgi elde eden rakibi karşısında hata yapmak istemeyen Kocaelispor’da Onur Öztonga dışında sakat futbolcu bulunmuyor. Antrenmanlara çıkmasına rağmen sağ dizinde dramatik bir sakatlığı bulunan Aydın Karabulut ve orta saha oyuncusu Bilal de Niğde’ye götürülmedi.

3 İZMİTLİ RAKİP OLACAK…

İzmitli orta saha oyuncusu Berkay Samancı, 2000 doğumlu stoper Gültepeli Onur Taha Takır ve Şahan Akyüz’ün formasını giydiği Niğde ekibi, son üç maçında toplam 11 gol yedi, rakip fileleri havalandırmadı. Kocaelispor ise son üç maçında rakip fileleri 5 kez havalandırırken kalesini gole kapattı. Düşme hattının bir basamak üzerinde yer alan rakibini mağlup etmek ve fırsat haftasını daha değerli bir hale getirmek isteyen ekibimiz pazartesi Niğde’ye geldi ve Ramada Otel’de maç saatini beklemeye başladı.

BAHATTİN YA DA MERVAN…

İnegölspor ile oynanan maçta ilk kez kulübede yer alan Erhan Altın’ın 1-0 kazanılan İnegöl maçında kale, savunma, ön libero, sağ kanat ve forvet arkası pozisyonlarında değişikliğe gitmeyeceğine kesin gözü ile bakılıyor. İnegöl maçında ilk kez 11’de sahaya çıkan Ramazan’ın bu maçta da 11’deki yerini alması, alternatif olaraksa genç Mervan’a forma verilmesi söz konusu. Batuhan Er ve Cerem Talha’nın hamle oyuncusu olacağı düşünülürken, takımdaki büyük sürpriz ise henüz formunu yakalayamayan Bahattin Köse’nin kulübeye geçip Mervan ile maça başlanma ihtimali.

HAKEM KARABÜK’TEN

Buna göre Kocaelispor’un kalede Bayram, savunmada Semih, Gökhan, Taha Batuhan ve Kemal Can, önlerinde Mesut ve Muhammed, sağda Benhur, solda Ramazan, forvet arkasında Yiğitali, ileride de Bahattin, Batuhan ya da Mervan 11’i ile sahadaki yerini alması bekleniyor. Niğde 5 Şubat Stadı’ndaki karşılaşmayı Karabük’ten Mustafa Hakan Belder yönetecek. Mücadele saat 14.00’te başlayacak ve Misli.com’un cep telefonlarına indirilen uygulamasından canlı olarak izlenebilecek. Takım deplasman masraflarını ise yöneticilerden Önder Karakaş karşılayacak.

NİĞDE ANADOLU FK

KOCAELİSPOR

STAT: Niğde 5 Şubat

HAKEMLER: Mustafa Hakan Belder, Kadir Kantekin, Cengizhan Öztürk

HAVA: 23 derece parçalı bulutlu

YAYIN: Misli.com

NİĞDE ANADOLU FK

ALİ EMRE YANAR

RIZA EFENDİOĞLU

METEHAN YİLMAZ

ALİ MERT AYDIN

ATALAY YILDIRIM

BARIŞCAN IŞIK ALTUNBAŞ

TOLGAHAN MULLA ÇİÇEK

BERKİN TAŞKIN

AYKUT ÇOLAKOĞLU

BERKAY SAMANCI

RECEP YEMİŞCİ

KOCAELİSPOR

BAYRAM OLGUN

SEMİH KARADENİZ

KEMAL CAN AYDEMİR

GÖKHAN MERAL

NUMAN ÇÜRÜKSU

MESUT ÖZDEMİR

MUHAMMED GÖNÜLAÇAR

RAMAZAN ÇEVİK

BENHUR KESER

YİĞİTALİ BAYRAK

BAHATTİN YA DA MERVAN