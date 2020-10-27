Pirelli’den öneri

Ne yapmalı? Yıl boyu kullanılabilecek dört mevsim lastikleri mi seçmeli yoksa hepsini kış lastikleriyle mi değiştirmeli? Özellikle kış lastiği mevzuatının yürürlükte olduğu ülkelerde şu an pek çok sürücü bu soruyu kendisine soruyor. Kolay bir cevabı olmasa da bu soruyu yanıtlamak için otomobilin ne zaman, nerede ve nasıl kullanılacağını tam olarak anlamak ve beklenen performansı bilmek gerekiyor.

SATIN ALMA KARARLARI

Belirli bir mevsim lastiğinin performans açısından şart olduğu durumlar haricinde dört mevsim lastiklerin pek çok koşulda işe yaradığı düşünüldüğünde her sürücü hakkında genel bir tablo oluşturan bu faktörlerin tümü satınalma kararını etkileyebiliyor. Öte yandan bu iki lastik türünün ortak bir noktası bulunuyor; her lastiğin yanağında taşıması gereken “M+S” veya 3PMSF işareti (farklı ülkelerdeki yasal düzenlemelere göre), tipini göstermenin yanı sıra sürücülerin ceza almalarını önlüyor ve kış koşullarında bile güvenliği garanti ediyor.