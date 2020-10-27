Pirelli’den öneri

Ne yapmalı? Yıl boyu kullanılabilecek dört mevsim lastikleri mi seçmeli yoksa hepsini kış lastikleriyle mi değiştirmeli? Özellikle kış lastiği mevzuatının yürürlükte olduğu ülkelerde şu an pek çok sürücü bu soruyu kendisine soruyor. Kolay bir cevabı olmasa da bu soruyu yanıtlamak için otomobilin ne zaman, nerede ve nasıl kullanılacağını tam olarak anlamak ve beklenen performansı bilmek gerekiyor.
SATIN ALMA KARARLARI
Belirli bir mevsim lastiğinin performans açısından şart olduğu durumlar haricinde dört mevsim lastiklerin pek çok koşulda işe yaradığı düşünüldüğünde her sürücü hakkında genel bir tablo oluşturan bu faktörlerin tümü satınalma kararını etkileyebiliyor. Öte yandan bu iki lastik türünün ortak bir noktası bulunuyor; her lastiğin yanağında taşıması gereken “M+S” veya 3PMSF işareti (farklı ülkelerdeki yasal düzenlemelere göre), tipini göstermenin yanı sıra sürücülerin ceza almalarını önlüyor ve kış koşullarında bile güvenliği garanti ediyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.