İynemli, Vodafone’un yeni reklam yüzü oldu

Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, “Yeni iletişim rotamızda, teknoloji ve insanın yan yana gelmesiyle ortaya çıkan hikayelere ‘Senin teknolojin, senin hikâyen’ mesajıyla yer vereceğiz. Reklam yüzümüz, sevilen sanatçımız Aras Bulut İynemli olacak. Yeni dönem reklamlarımız için kullanıcı deneyimlerinin anlatılmasına dayalı bir kurgu oluşturduk. Müşterilerimize ‘teknolojimizi değerli kılan aslında sizlersiniz’ diyoruz. Vodafone olarak, bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de ilhamını müşteriden, gücünü inovasyondan alan ürün ve servisler sunarak tüketicilerimizin hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz.” Dedi.