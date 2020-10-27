İynemli, Vodafone’un yeni reklam yüzü oldu

Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, “Yeni iletişim rotamızda, teknoloji ve insanın yan yana gelmesiyle ortaya çıkan hikayelere ‘Senin teknolojin, senin hikâyen’ mesajıyla yer vereceğiz. Reklam yüzümüz, sevilen sanatçımız Aras Bulut İynemli olacak. Yeni dönem reklamlarımız için kullanıcı deneyimlerinin anlatılmasına dayalı bir kurgu oluşturduk. Müşterilerimize ‘teknolojimizi değerli kılan aslında sizlersiniz’ diyoruz. Vodafone olarak, bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de ilhamını müşteriden, gücünü inovasyondan alan ürün ve servisler sunarak tüketicilerimizin hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz.” Dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.