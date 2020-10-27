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27 Eki 2020 - 15:40- Ekonomi G: 27 Eki 2020 - 15:41

İynemli, Vodafone’un yeni reklam yüzü oldu

Sunduğu teknolojilerle her gün yaklaşık 25 milyon insanın hayatına dokunan Vodafone, marka iletişiminde yeni bir döneme giriyor. Vodafone, önümüzdeki dönemde tüm reklamlarında teknoloji-insan birlikteliğiyle yazılmış hikâyelere yer verecek. Vodafone’un yeni reklam yüzü ise sevilen sanatçı Aras Bulut İynemli olacak.
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Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, “Yeni iletişim rotamızda, teknoloji ve insanın yan yana gelmesiyle ortaya çıkan hikayelere ‘Senin teknolojin, senin hikâyen’ mesajıyla yer vereceğiz. Reklam yüzümüz, sevilen sanatçımız Aras Bulut İynemli olacak. Yeni dönem reklamlarımız için kullanıcı deneyimlerinin anlatılmasına dayalı bir kurgu oluşturduk. Müşterilerimize ‘teknolojimizi değerli kılan aslında sizlersiniz’ diyoruz. Vodafone olarak, bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de ilhamını müşteriden, gücünü inovasyondan alan ürün ve servisler sunarak tüketicilerimizin hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz.” Dedi.

27 Eki 2020 - 15:40 - Ekonomi

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