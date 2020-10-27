YILDIZ Holding’de Kurumsal Strateji ve İş Geliştirme Başkanlığı’na Melih Yalçın atandı. Türkiye’de ve yurt dışında farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerde 19 yıllık deneyimi olan Melih Yalçın, Yıldız Holding’in önümüzdeki dönem stratejik dönüşüm ve gelecek planlamalarına liderlik edecek. Grubun yeni iş fırsatlarının ve sürdürülebilir büyüme odaklı yatırımlarının hayata geçirilmesinden de sorumlu olacak Yalçın, aynı zamanda Yıldız Holding portföyüne değer katacak organik ve inorganik genişleme ve portföy çeşitlendirme süreçlerini de yönetecek.
27 Eki 2020 - 15:40- Spor Güncelleme: 27 Eki 2020 - 15:42
Yıldız Holding’de Yalçın’a önemli görev
Yıldız Holding Kurumsal Strateji ve İş Geliştirme Başkanlığı’na Melih Yalçın getirildi. Melih Yalçın önümüzdeki dönemde Yıldız Holding ve bağlı iştiraklerinin yerel ve global stratejilerinin oluşturulmasına liderlik edecek.
ELEMANLAR ALINACAKTIR
-Kocaeli’nde ikamet eden, -Askerliğini tamamlamış ya da tecilli, - Tercihen B sınıfı ehliyet sahibi, - Dornier, Vamateks marka tezgahlarda - Dokumacı...0 553 450 24 23 ZİYA SARIOĞLU
SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN
Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan0537 308 16 63
HURDA GAZETE SATILIR
Hurda (eski gazete) gazete satılır0532 643 01 81
YÜRÜYEN VE UÇAN TÜM HAŞERELERLE MÜCADELE
Kocaeli bölgesinde, * Ev * İş yeri * Çeşitli alanlarda ilaçlama yapılır. Covid-19 buharlı dezenfektan yapılmaktadır.05071250076 KARTEPE TARIM VE İLAÇLAMA
Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Anket Kocaeli'de ulaşımı pahalı buluyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.