Yıldız Holding’de Yalçın’a önemli görev

YILDIZ Holding’de Kurumsal Strateji ve İş Geliştirme Başkanlığı’na Melih Yalçın atandı. Türkiye’de ve yurt dışında farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerde 19 yıllık deneyimi olan Melih Yalçın, Yıldız Holding’in önümüzdeki dönem stratejik dönüşüm ve gelecek planlamalarına liderlik edecek. Grubun yeni iş fırsatlarının ve sürdürülebilir büyüme odaklı yatırımlarının hayata geçirilmesinden de sorumlu olacak Yalçın, aynı zamanda Yıldız Holding portföyüne değer katacak organik ve inorganik genişleme ve portföy çeşitlendirme süreçlerini de yönetecek.