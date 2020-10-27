Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
27 Eki 2020 - 15:41- Ekonomi G: 27 Eki 2020 - 15:42

1.000 kişilik istihdam

Trendyol, müşterilerine en iyi alışveriş deneyimini yaşatma hedefiyle, son üç ayda 1.000 kişilik ek istihdam sağladı.
mask

Trendyol, Türkiye’nin dört bir yanındaki iş ortağı KOBİ’lerin işlerini büyüterek ülke ekonomisine katkı sağlama ve müşterilerine en iyi alışveriş deneyimini yaşatma hedefiyle, son üç ayda 1.000 kişilik ek istihdam sağladı. Depoları, inovasyon merkezi, Trendyol Express ve Trendyol Hızlı Market bünyesinde görev alacak yeni çalışanlarla birlikte, Trendyol çalışan sayısı 12 bin kişiye ulaşmış oldu.

DAHA FAZLA İŞ OLANAĞI

Trendyol İcra Kurulu Üyesi Ozan Acar konuyla ilgili yaptığı açıklamasında “Trendyol olarak ekosistemimizden aldığımız güçle, ülkemiz için en büyük pozitif etkiyi yaratmayı hedefleyen şirketlerden biri olmayı amaçlıyoruz. Bu anlayışla, daha fazla iş olanağı yaratıyor, Anadolu illerinin ekonomik kalkınmasını güçlendiriyor ve kadınların ekonomiye katılımını artırıyoruz. Trendyol olarak doğrudan 12 bin kişilik istihdam sağlıyoruz. İş ortaklarımız aracılığı ile yarattığımız dolaylı istihdamla birlikte baktığımızda ise, bu rakam yaklaşık 730 bin kişiye ulaşıyor. Yoğun ilgi gören Kasım ayı kampanyalarımız yaklaşırken de, yaklaşık 1.000 kişilik ek istihdam yaratarak hem müşterilerimize en iyi alışveriş deneyimini sunmayı sürdürmeyi hem de ülkemiz ekonomisine daha fazla katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

27 Eki 2020 - 15:41 - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İynemli, Vodafone’un yeni reklam yüzü oldu mask
İynemli, Vodafone’un yeni reklam yüzü oldu
Pirelli’den öneri mask
Pirelli’den öneri
Ytong Akademi Online Eğitimler devam ediyor mask
Ytong Akademi Online Eğitimler devam ediyor
Rusya heyetinden KOTO Başkanı Bulut’a işbirliği ziyareti mask
Rusya heyetinden KOTO Başkanı Bulut’a işbirliği ziyareti
Ülker Bisküvi 650 milyon dolarlık tahvil ihraç etti mask
Ülker Bisküvi 650 milyon dolarlık tahvil ihraç etti
Koçtaş’tan öneriler mask
Koçtaş’tan öneriler
Anket Kocaeli'de ulaşımı pahalı buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'nin 7 ilçesi elektriksiz kalacak mask
Kocaeli'nin 7 ilçesi elektriksiz kalacak
Bal satmaya geldi, fiyatları görünce aracını satılığa çıkarttı mask
Bal satmaya geldi, fiyatları görünce aracını satılığa çıkarttı
Din Hizmetleri Uzmanı’ndan hakaret dolu kelimeler mask
Din Hizmetleri Uzmanı’ndan hakaret dolu kelimeler
Koronavirüsten ölen gencin son sözleri yürek dağladı mask
Koronavirüsten ölen gencin son sözleri yürek dağladı
Hürriyet Hulusi Kentmen’in evini İzmit’e kazandırıyor mask
Hürriyet Hulusi Kentmen’in evini İzmit’e kazandırıyor
Kocaeli’de araç lastiği yakılıp, enerji üretilecek mask
Kocaeli’de araç lastiği yakılıp, enerji üretilecek

GALERİ

Palamuttaki bolluğun bitmesi, fiyatı ikiye katladı mask
Palamuttaki bolluğun bitmesi, fiyatı ikiye katladı
Sis altındaki Kocaeli güzellikleri ile büyüledi mask
Sis altındaki Kocaeli güzellikleri ile büyüledi
Meksika’nın Pembe Gölü’nü Türk çift görüntüledi mask
Meksika’nın Pembe Gölü’nü Türk çift görüntüledi
Köpekten annelik dersi mask
Köpekten annelik dersi
Mobilya atölyesi küle döndü! 2 kişi dumandan etkilendi mask
Mobilya atölyesi küle döndü! 2 kişi dumandan etkilendi
Kural ihlali yapan 230 kişiye para cezası  mask
Kural ihlali yapan 230 kişiye para cezası 
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL