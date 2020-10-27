1.000 kişilik istihdam

Trendyol, Türkiye’nin dört bir yanındaki iş ortağı KOBİ’lerin işlerini büyüterek ülke ekonomisine katkı sağlama ve müşterilerine en iyi alışveriş deneyimini yaşatma hedefiyle, son üç ayda 1.000 kişilik ek istihdam sağladı. Depoları, inovasyon merkezi, Trendyol Express ve Trendyol Hızlı Market bünyesinde görev alacak yeni çalışanlarla birlikte, Trendyol çalışan sayısı 12 bin kişiye ulaşmış oldu.
DAHA FAZLA İŞ OLANAĞI
Trendyol İcra Kurulu Üyesi Ozan Acar konuyla ilgili yaptığı açıklamasında “Trendyol olarak ekosistemimizden aldığımız güçle, ülkemiz için en büyük pozitif etkiyi yaratmayı hedefleyen şirketlerden biri olmayı amaçlıyoruz. Bu anlayışla, daha fazla iş olanağı yaratıyor, Anadolu illerinin ekonomik kalkınmasını güçlendiriyor ve kadınların ekonomiye katılımını artırıyoruz. Trendyol olarak doğrudan 12 bin kişilik istihdam sağlıyoruz. İş ortaklarımız aracılığı ile yarattığımız dolaylı istihdamla birlikte baktığımızda ise, bu rakam yaklaşık 730 bin kişiye ulaşıyor. Yoğun ilgi gören Kasım ayı kampanyalarımız yaklaşırken de, yaklaşık 1.000 kişilik ek istihdam yaratarak hem müşterilerimize en iyi alışveriş deneyimini sunmayı sürdürmeyi hem de ülkemiz ekonomisine daha fazla katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.