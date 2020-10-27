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27 Eki 2020 - 15:42- Siyaset G: 27 Eki 2020 - 15:44

“Avrupa’nın faşist beyinleri ile mücadeleye devam”

AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile alakalı paylaşılan karikatüre tepki gösterdi
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Hollanda’nın Özgürlük Partisi’nin Genel Başkanı GeertWilders’in sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında “terörist” yazılı karikatür paylaşımına tepkiler devam ediyor. Konuyla ilgili bir tepki de Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu’ndan geldi. Katırcıoğlu, “Faşistlikte ve barbarlıkta sınır tanımayan Wilders’in Cumhurbaşkanımız ilgili karın ağrısını çok iyi biliyoruz ve sizleri rahatsız etmeye devam edeceğiz. Terörist görmek isteyen aynaya, kendi kanlı ve kirli geçmişine baksın” şeklinde konuştu.

“SALDIRMALARININ TEK SEBEBİ…”

Katırcıoğlu, “GeertWilders, İslam ve yabancı düşmanlığından prim yapmaya çalışıyor. Cumhurbaşkanımıza saldırmalarının tek sebebi, Cumhurbaşkanımızın insanlık adına tavizsiz şekilde mazlumların yanında yer almasıdır. Bu ve bunun gibi faşist düşünceliler, dünyaya gerçeklerin haykırılmasından rahatsız. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan mazlumların yanında olmaya, sizlerin karşısında dik durmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

“HER VATANDAŞI GÖREVİDİR”

Kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’e, Peygamber Efendimize, milli ve manevi değerlerimize, Devlet Başkanımıza saldıran faşist zihniyetli, İslam düşmanı politikacı Macron ve GeertWilders gibilerle mücadele etmek ‘Elhamdülillah Müslümanım’ diyen her vatandaşın görevidir. Dün olduğu gibi bugün de dünyanın her yerinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte ezilenlerin gür sesi olduk, olmaya devam edeceğiz” sözlerine yer verdi.

# Kocaeli

27 Eki 2020 - 15:42 - Siyaset

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