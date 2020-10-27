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27 Eki 2020 - 15:43- Siyaset G: 27 Eki 2020 - 15:45

İYİ Parti Kartepe, 3. yılını etkinliklerle kutladı

Kartepe İlçe Başkanı Haluk Tamyüksel ve ilçe teşkilatı, İYİ Parti’nin kuruluşunun 3’üncü yıldönümünü düzenledikleri bir dizi etkinliklerle kutladılar
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İYİ Parti'nin kuruluşunun 3’üncü yıldönümü dolayısıyla Kartepe İlçe Teşkilatı’nın tüm güne yaydığı etkinlikler ile moral depolayan partililer, gurur ve mutluluğu bir araya yaşadı. Kutlamalar öncelikle Uzunçiftlik Düğün Salonu önünde bulunan Atatürk mozolesine çelenk konulması ile başlandı. Ardından İlçe Başkanı Haluk Tamyüksel ve partililer, "İYİ'lik ek" sloganı ile hazırlanan çam fidanlarını halka dağıttı. İYİ Parti'nin logosu ile hazırlanan uçan balonlar ile dilek balonları partililerce uçuruldu. Partililer, dilek balonlarını uçururken ilk seçimde Kartepe Belediyesi’ni kazanmak için dileklerde bulundular. Daha sonra parti binasında 3. yıla özel yaptırılan pasta hep birlikte kesildi.

“YEZİDİN KARŞISINDA, HÜSEYİN’İN YANINDA”

Partileri ile ilgili "Göreceksiniz mecliste grup dahi kuramayacaklar" diyen AKP’li Bülent Turan'a "Asıl siz yakında Kartepe'de sandıklarda görevlendirecek adam bulamayacaksınız" sözleriyle gönderme yapan İlçe Başkanı Tamyüksel, “Ülkemizde insanların adalete olan inancını kaybetmeye, geleceğe yönelik umutlarını yitirmeye başladığı, bilimin ve bilginin yerini karanlığa bırakmaya meylettiği, cesaretin yerini korkulara bıraktığı dönemde; insanları yeniden sevgi, umut ve kararlılıkla birbirine sarılır hale getirebilmek gayesi ile ve en önemlisi de yezidin karşısında Hüseyin’in yanında olmak için yola çıkanların 25 Ekim 2017 tarihinde her türlü engele rağmen kurdukları İYİ Partimiz bugün 3. yaşını kutlamaktadır. Kartepe İYİ Olacak, Türkiye İYİ Olacak” dedi.
# AKP

27 Eki 2020 - 15:43 - Siyaset

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