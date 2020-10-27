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27 Eki 2020 - 15:44- Siyaset G: 27 Eki 2020 - 15:46

EYT Gebze’den YRP’li Dönmez’e ziyaret

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Gebze Derneği Başkanı Nuh Erdoğan ve yönetim kurulu üyeleri, Yeniden Refah Partisi Çayırova İlçe Başkanı Aykan Dönmez ve yönetimini ziyaret etti
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Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Gebze Derneği Başkanı Nuh Erdoğan ve yönetimi, YRP Çayırova İlçe Teşkilatı’na ziyarette bulundu. Nuh Erdoğan ve yönetimini, Çayırova İlçe Başkanı Aykan Dönmez ve yönetimi karşıladı. Samimi bir havada gerçekleşen ziyarette konuşan EYT Gebze Derneği Başkanı Nuh Erdoğan, “Her fırsatta EYT sorununa değinen ve sadece destek vermekle yetinmeyip iktidar olduğunda öncelikli olarak EYT sorununu çözeceği sözünü veren YRP’ye ve Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan’a teşekkürlerimizi iletiyoruz” dedi.

“HAKSIZLIĞA SON VERECEĞİZ”

İlçe Başkanı Aykan Dönmez, parti programında EYT sorununa çözüm sunan tek parti olduklarını dile getirdi. Dönmez, “Hükümetin 1 ayda faize ödediği para, 5,5 milyon EYT’li vatandaşımızın sorunlarını çözmeye yeter de artar. Yeniden Refah iktidarında EYT’li vatandaşlarımızın, emeklilikten doğan haklarını kullanamamaları haksızlığına son vereceğiz” dedi. Sözlerine son vermeden, teşkilatına yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Dönmez, Nuh Erdoğan’a ‘Milli Kaynaklar-1’ kitabını hediye ederek teşekkürlerini iletti.
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27 Eki 2020 - 15:44 - Siyaset

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