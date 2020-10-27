SP Çayırova’dan “Vatandaş Ne Diyor?” ziyaretlerine devam

SP Çayırova İlçe Başkanı Yusuf Aksu, yönetimi ile birlikte ziyaretlerine devam ediyor. “ Vatandaş Ne Diyor?” adlı çalışmayla esnaf, STK ve Çayırova ilçesinde halkın tüm kesimlerine olan ziyaretlerini sürdüren Aksu, geçtiğimiz hafta başladığı muhtar ziyaretlerini bu hafta tamamladı. Önceki ziyaretleri sırasında muhtarların pandemi dolayısıyla yaşadıkları zorluklar ve genel sıkıntıları üzerine yazılı açıklamalarda bulunan Aksu, bu haftaki muhtar ziyaretlerinde hizmet üreten her kademenin verimli olabilmesi için iş paylaşımının yapılması gerektiğine vurgu yaptı. Ziyaretlerde Aksu’ya İl Yöneticisi Necati Korkmaz, İlçe Yöneticileri Battal Öztürk ve Talha Acarlıoğlu da eşlik etti.

“BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR”

Sazlıdere bölgesi için Başkan Tahir Büyükakın’a teşekkür eden Aksu, “Sayın Büyükakın, Sazlıdere bölgesinde incelemelerde bulunmuş ve bölgedeki sorunların vatandaşın lehine şekilde hızlıca çözüme kavuşturulacağı yönünde açıklamalarda bulunmuş. Bu gelişmeler uzun yıllardır Sazlıdere’nin sorunları için mücadele veren ve girişimlerde bulunan SP olarak bizleri mutlu etmiştir. Sayın Büyükakın’a teşekkürlerimizi iletiyoruz ve verilen vaatlerin takipçisi olacağımızı belirtirken aynı şekilde ilçemizin bir diğer kronik sorunu olan Emek ve İnönü Mahallesi kentsel dönüşüm meselesinin de bölge halkının hak mağduriyetlerinin giderilecek şekilde bir an önce çözüme kavuşturulması gerekir” dedi.