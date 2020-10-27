AGD’den Berlin Mevlana Camii saldırısına kınama

Anadolu Gençlik Derneği (AGD), Almanya'nın Başkenti Berlin'deki Mevlana Camisi'ne yapılan polis baskınını şiddetle kınadı. AGD, Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Berlin Mevlana Camii cemaatine polislerce yapılan menfur saldırının faillerini kınıyor, kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” ifadelerine yer verildi.