“Peygamberimizin adalet anlayışını tekrar hatırlamalıyız”

Vali Seddar Yavuz, Mevlid Kandili ile ilgili kutlama mesajı yayınladı. Mesajında Vali Yavuz, “Bütün insanlığa rahmet elçisi olarak gönderilen ve insanların en hayırlısı olan Peygamber Efendimiz’in yeryüzünü şereflendirdikleri, insanlık tarihinin en müstesna, en önemli hadiselerinden biri olan MevlidKandili’ne daha kavuşmanın huzuru ve mutluluğu içerisindeyiz. Mevlid Kandili; insanlığa hakkı, hakikati, adaleti, merhameti anlatan, hukuku, hikmeti ve güzel ahlakı gösteren bu nebevî silsilenin son peygamberi Hz. Muhammed (S.A.V.)’in dünyaya teşrifini müjdeleyen gecedir” dedi.

“BARIŞ VE KARDEŞLİĞİN BÜYÜK SEMBOLÜ”

Vali Yavuz, “Bugün savaşlar, işgaller, kavgalar, bunalımlar, ümitsizlik ve güvensizlik girdabında hukuku, huzuru ve yolunu arayan dünya; Hz. Muhammed’in getirdiği hakikat ilkelerine, onun ahlakına, rehberlik ve örnekliğine, her zamankinden daha fazla muhtaçtır. Kendisine düşmanca davrananlara karşı bile merhametli davranan Yüce Peygamber, şüphesiz barış ve kardeşliğin en büyük sembolüdür” dedi.

“ADALET ANLAYIŞINI TEKRAR HATIRLAMALIYIZ”

Son olarak, “Dünyada huzur, kardeşlik ve barışın hâkim kılınması için bizler de Peygamber Efendimizin güzel ahlakını örnek alarak O’nun izinden gitmeli, O’nun evrensel mesajlarını, iman ve ibadet hayatını, yüce ahlakını, kardeşlik hukukunu, adalet anlayışını tekrar hatırlamalı, sevgi, saygı ve hoşgörü ortamının kurulması, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesi için her zamankinden daha çok gayret göstermeliyiz. Bu vesile ile Kocaelili hemşerilerimin ve tüm İslam âleminin mübarek MevlidKandili’ni tebrik eder, bu gecenin tüm insanlığa huzur getirmesini, barış ve esenliğe vesile olmasını temenni ederim” şeklinde konuştu.