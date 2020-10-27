Gebze Belediyesi’nin Sıfır Atık çalışmaları ödüle layık görüldü. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz çevreci belediye ödülünü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın elinden aldı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Ankara ATO Congresium'da düzenlenen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği işbirliğinde gerçekleştirilen Sıfır Atık ve Belediyeler Kongre ve Ödül Töreni’ne katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve diğer birlik temsilcilerinin hazır bulunduğu törende Başkan Büyükgöz, Gebze Belediyesi’nin “Sıfır Atık İle Engelleri Aşıyoruz” Ödülünü aldı. Sıfır atık alanında yapılan doğru çalışmaların neticesinde ödüle layık görülmenin gururunu Gebzeli hemşerileriyle paylaştığını dile getiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çevreci belediyecilik alanında ve sıfır atık projesi kapsamında yeni hizmetleri hızla hayata geçirmeyi sürdüreceklerini ifade etti.
27 Eki 2020 - 17:45- Gündem Güncelleme: 27 Eki 2020 - 17:47
Büyükgöz’ün çevre projesi ile Emine Erdoğan’dan ödül aldı
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği’nin “Sıfır Atık İle Engelleri Aşıyoruz” ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın elinden aldı.
ELEMANLAR ALINACAKTIR
-Kocaeli’nde ikamet eden, -Askerliğini tamamlamış ya da tecilli, - Tercihen B sınıfı ehliyet sahibi, - Dornier, Vamateks marka tezgahlarda - Dokumacı...0 553 450 24 23 ZİYA SARIOĞLU
SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN
Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan0537 308 16 63
HURDA GAZETE SATILIR
Hurda (eski gazete) gazete satılır0532 643 01 81
YÜRÜYEN VE UÇAN TÜM HAŞERELERLE MÜCADELE
Kocaeli bölgesinde, * Ev * İş yeri * Çeşitli alanlarda ilaçlama yapılır. Covid-19 buharlı dezenfektan yapılmaktadır.05071250076 KARTEPE TARIM VE İLAÇLAMA
Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Anket Kocaeli'de ulaşımı pahalı buluyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.