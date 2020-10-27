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27 Eki 2020 - 19:48- Gündem G: 27 Eki 2020 - 19:53

Yeni hasta ve ağır hasta sayısında artış

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 27 Ekim Salı gününün corona tablosuna göre son 24 saatte 76 kişi hayatını kaybederken 2 bin 209 yeni hasta tespit edildi.
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Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını ve hasta sayısını açıkladı.

Tabloya göre son 24 saatte 76 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 9 bin 950’ye yükseldi.

Bugün toplam 127 bin 651 test yapılırken, 2 bin 209 yeni tanı konuldu. Toplam hasta sayısı 366 bin 208 oldu.

Bugün iyileşen bin 511 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 317 bin 519’a yükseldi.

Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 5.0, toplam ağır hasta sayısının ise bin 827 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 50.8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 67.1 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 33.4 olarak duyuruldu.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından güncel verilere ilişkin açıklama yapan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

* Bugün tespit edilen 2.209 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1.827'ye yükseldi.

* Ağır hasta ve aktif hasta sayısı düşmeden başarılı olamayız. Mücadele birlikteliği tedbirleri istisnasız uygulamaktan geçiyor. Salgına karşı organize olalım.

27 Eki 2020 - 19:48 - Gündem

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