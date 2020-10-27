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27 Eki 2020 - 19:54- Gündem G: 27 Eki 2020 - 19:56

Sağlık çalışanlarına istifa yasağı

Sağlık Bakanlığı'ndan sağlık çalışanlarına istifa yasağı getirildi. Yasal mazeret hariç yıllık izinlerin de durdurulduğu aktarıldı.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzasıyla 81 il valiliğine “Personel İşlemleri” hakkında genelge gönderildi.

Genelge ile corona virüsü sürecinde sağlık çalışanlarının istifa taleplerinin kabul edilmeyeceği bildirildi.

Ayrıca yaş haddi ve malulen hariç, emekli işlemlerinin tahsis edilmeyeceği ifade edilirken yıllık izinlerin de durdurulduğu aktarıldı.

Bakanlığın genelgesine göre kamu sağlık hizmetinde ihtiyaç duyulan durumlarda zorunlu olarak iller arası geçici görevlendirilen personelin derhal ayrılışı yapılarak görevlendirildiği yere gitmesi sağlanacak.

27 Eki 2020 - 19:54 - Gündem

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