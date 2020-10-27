Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sahte alkollü içkilerin men ve ulaşılabilirliğinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Derince ve Körfez ilçelerinde 27 Ekim günü operasyon düzenlendi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adrese düzenlenen operasyonda toplam 171 litre mayalanmaya bırakılmış içki 4 litre sahte içki 150 mg viski aroması 4 litre üzüm suyu içki imalatında kullanılan 1 adet derece 1 adet hassas terazi 2 adet huni kova damıtma kabı hortum damacanalar ve şişeler ele geçirildi. Ayrıca Körfez ilçesindeki bir ikamette yapılan aramada ise 50 adet 1 litrelik sahte ve bandrolsüz içki ele geçirildi. Operasyonda şüpheli 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüpheli şahıs hakkında 5607 ve 4733 maddeleri gereği adli işlem yapıldı.
Sahte içki imalathanesine operasyon! 2 gözaltı
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Derince ve Körfez ilçelerinde düzenlenen kaçak ve sahte içki operasyonunda çok sayıda sahte ve kaçak içki ele geçirilirken 2 kişi ise gözaltına alındı.
27 Eki 2020 - 22:27 - Asayiş Yazdır
Muhabir Nuri Akçaharman
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.