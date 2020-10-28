Niğde Anadolu FK - Kocaelispor (Canlı anlatım)

2.Lig Beyaz Grup temsilcimiz Kocaelispor, Niğde Anadolu Futbol Kulübü’ne konuk oluyor. Tarihinde ilk kez karşılaşacak iki takımın karşılaşmasını buradan 'canlı anlatım' olarak takip edebilirsiniz...

0' Maç başladı

17' Kocaelispor Ramazan'la mutlak bir gol kaçırdı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Ramazan'ın şutunda kaleci Ali Emre soluna uzanarak topu dışarıya çıkardı.

22' Altınordu'da Atalay sert şut çekti Bayram sonuna uzandı topu kornere çıkardı.

27' kocaelispor'da Ramazan soldan topu ortaladı. Batuhan Er ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Penaltı beklenen pozisyonda hakem oyunu devam ettirdi.

30' Hızlı gelişen Niğde atağında Recep topu yaklaşık 40 metre kadar sürdü. Bu oyuncunun pasında Atalay kale önünden topu kaleye gönderemedi.

35' Kocaelispor'da Bahattin Köse ceza sahası dışından şutunu çekti. Kaleci Ali Emre'den seken top boşta kaldı. Batuhan'dan önce Ali Emre topa hakim olmayı başardı.

41' Yiğit Ali ceza sahası içinden kaleye şut çekti, savunmadan seken top kornere çıktı. Kullanılan kornerde Batuhan kafa vuruşunu yaptı, top üstten dışarıya çıktı.

44' Kocaelispor gole çok yaklaştı. Bahattin'in ortasında Batuhan topa uçarak kafa ile vurmak istedi, ancak top Batuhan'ın başını sıyırarak dışarıya çıktı.

45 + 2 Bahattin'in şutu istediği gibi olmadı, top sağdan dışarıya çıktı.

İlk yarı sona erdi- NİĞDE ANADOLU:0-KOCAELİSPOR:0

İKİNCİ YARI BAŞLADI