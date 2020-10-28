Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
28 Eki 2020 - 14:00- Spor G: 28 Eki 2020 - 15:08

Niğde Anadolu FK - Kocaelispor (Canlı anlatım)

2.Lig Beyaz Grup temsilcimiz Kocaelispor, Niğde Anadolu FK ile karşı karşıya geliyor...
mask

2.Lig Beyaz Grup temsilcimiz Kocaelispor, Niğde Anadolu Futbol Kulübü’ne konuk oluyor. Tarihinde ilk kez karşılaşacak iki takımın karşılaşmasını buradan 'canlı anlatım' olarak takip edebilirsiniz...

0' Maç başladı

17' Kocaelispor Ramazan'la mutlak bir gol kaçırdı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Ramazan'ın şutunda kaleci Ali Emre soluna uzanarak topu dışarıya çıkardı.

22' Altınordu'da Atalay sert şut çekti Bayram sonuna uzandı topu kornere çıkardı.

27' kocaelispor'da Ramazan soldan topu ortaladı. Batuhan Er ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Penaltı beklenen pozisyonda hakem oyunu devam ettirdi.

30' Hızlı gelişen Niğde atağında Recep topu yaklaşık 40 metre kadar sürdü. Bu oyuncunun pasında Atalay kale önünden topu kaleye gönderemedi.

35' Kocaelispor'da Bahattin Köse ceza sahası dışından şutunu çekti. Kaleci Ali Emre'den seken top boşta kaldı. Batuhan'dan önce Ali Emre topa hakim olmayı başardı.

41' Yiğit Ali ceza sahası içinden kaleye şut çekti, savunmadan seken top kornere çıktı. Kullanılan kornerde Batuhan kafa vuruşunu yaptı, top üstten dışarıya çıktı.

44' Kocaelispor gole çok yaklaştı. Bahattin'in ortasında Batuhan topa uçarak kafa ile vurmak istedi, ancak top Batuhan'ın başını sıyırarak dışarıya çıktı.

45 + 2 Bahattin'in şutu istediği gibi olmadı, top sağdan dışarıya çıktı.

İlk yarı sona erdi- NİĞDE ANADOLU:0-KOCAELİSPOR:0

İKİNCİ YARI BAŞLADI

# Kocaelispor

28 Eki 2020 - 14:00 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Başiskele'de Bahçecik’e modern tesis yapılıyor mask
Başiskele'de Bahçecik’e modern tesis yapılıyor
Kupa fatihi Darıca Kızıl Körfez’i ağırlıyor mask
Kupa fatihi Darıca Kızıl Körfez’i ağırlıyor
Gölcük, Şile’den ‘Yıldız’ı kap ta gel mask
Gölcük, Şile’den ‘Yıldız’ı kap ta gel
Batu’lu Derincemiz Nevşehir’i affetmez mask
Batu’lu Derincemiz Nevşehir’i affetmez
Belediye Derincespor’da Güntepe ile yola devam mask
Belediye Derincespor’da Güntepe ile yola devam
Gülbinli, Hilalli Kadın A Milliler, Rusya’ya 4-2 yenildi mask
Gülbinli, Hilalli Kadın A Milliler, Rusya’ya 4-2 yenildi
Anket Kocaeli'de su fiyatını pahalı buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'nin 7 ilçesi elektriksiz kalacak mask
Kocaeli'nin 7 ilçesi elektriksiz kalacak
Bal satmaya geldi, fiyatları görünce aracını satılığa çıkarttı mask
Bal satmaya geldi, fiyatları görünce aracını satılığa çıkarttı
Koronavirüsten ölen gencin son sözleri yürek dağladı mask
Koronavirüsten ölen gencin son sözleri yürek dağladı
Kocaeli’de araç lastiği yakılıp, enerji üretilecek mask
Kocaeli’de araç lastiği yakılıp, enerji üretilecek
İzmitli esnaf koronavirüse yenildi mask
İzmitli esnaf koronavirüse yenildi
Üroloji doktoru İbrahim Kılcı, hayatını kaybetti mask
Üroloji doktoru İbrahim Kılcı, hayatını kaybetti

GALERİ

Sokak ortasında kangal dehşeti mask
Sokak ortasında kangal dehşeti
Palamuttaki bolluğun bitmesi, fiyatı ikiye katladı mask
Palamuttaki bolluğun bitmesi, fiyatı ikiye katladı
Sis altındaki Kocaeli güzellikleri ile büyüledi mask
Sis altındaki Kocaeli güzellikleri ile büyüledi
Meksika’nın Pembe Gölü’nü Türk çift görüntüledi mask
Meksika’nın Pembe Gölü’nü Türk çift görüntüledi
Köpekten annelik dersi mask
Köpekten annelik dersi
Mobilya atölyesi küle döndü! 2 kişi dumandan etkilendi mask
Mobilya atölyesi küle döndü! 2 kişi dumandan etkilendi
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL