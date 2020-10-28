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28 Eki 2020 - 13:41- Spor G: 28 Eki 2020 - 13:44

Gölcük, Şile’den ‘Yıldız’ı kap ta gel

Misli com 3.Lig 3.Grup temsilcimiz Gölcükspor, hafta içi mesaisinde bugün Karadeniz sahilinde Şile Yıldızspor’a konuk oluyor. Maç 14.00’te başlayacak, hakem Zonguldaklı sağlıkçı Hakan Ergin
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Bu sezona kötü bir başlangıç yapan ve ilk üç hafta sadece 1 gol atıp hiç puan alamayan Gölcükspor, 4.Hafta maçında, herkesin şaşkın bakışlar altında lider Batman’ı deplasmanda yenip, koltuktan indirdi. Kupada 1.Tur maçında Kırıkkale takımına yenilerek elenen Şimşekler, iç sahadaki lig maçında da İçel’i yenemedi, sahasında 3’üncü maçında ilk puanını aldı. Gölcükspor, bugün Şile deplasmanında yeni bir zafer kazanmak için hazırlıklarını tamamladı ve dün ilçede kampa girdi.

HAKEM ZONGULDAKLI SAĞLIKÇI HAKAN ERGİN…

Şile Stadı’ndaki maçı Zonguldaklı klasman hakemi sağlık sektöründe çalışan Hakan Ergin yönetecek. Yardımcılıklarını Muhammet Sait Emre Alagöz ve Hakan Erkan üstlenecek. 4. Hakemlik görevi ise Mustafa Ünver’in olacak. Bu kritik maçtan önce Gölcükspor, grubunda 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ve 4 puanla 12.sırada yer alıyor. Rakip ev sahibi Şile Yıldız ise 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle 6 puana sahip, 8.sırada yer alıyor.

GÖLCÜKSPOR’UN KUPADA MAÇI YOK, TRAFİĞİ ÇOK YOĞUN DEĞİL…

Art arda gelen kupa ve lig maçları diğer 3 temsilcimizi zorlarken, Gölcükspor, kupadan elendiği için, daha rahat bir görüntüde bulunuyor. Kırmızı Siyahlılar, bugün Şile ile oynadıktan sonra pazar günü de Altındağspor’u konuk edecek. Bu maç saat 13.00’te başlayacak. Kırmızı Şimşekler, bir sonraki hafta da Osmaniyespor takımına konuk olacak.

 

 

28 Eki 2020 - 13:41 - Spor

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