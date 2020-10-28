Başiskele Belediyesi, ilçenin spor kulüplerine yeni modern bir tesis kazandırıyor. İlçede sporun gelişmesine yönelik yatırımlarını sürdüren Başiskele Belediyesi, ilçenin ve kentin en eski spor kulüplerinden Bahçecik Spor Kulübü’ne yeni modern bir tesis kazandıracak. Bu kapsamda Kılıçarslan Mahallesi Bahçecik Stadı’nın da yanında yer alan eski binanın yıkılmasının ardından yapılacak yeni tesis binası için bir proje hazırlandı. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü de Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonrası temeli atılan tesisi inceledi. 300 metrekare alan üzerinde inşa edilen tesiste, başkan ve yönetim odası, eğitim salonu, 4 soyunma odası, revir, hakem odası, malzeme odası, çamaşır odası, duşlar, lavaboalar yer alacak. İncelemelerin ardından tesis yatırımı hakkında bilgi veren Başkan Özlü, “Sporun ilçemizde tüm herkese ulaşması için Başiskele Belediyesi olarak yoğun çaba sarf ediyoruz. Tesisleşmeden malzeme yardımına, lojistikten her türlü ekipman desteğine kadar birçok konuda amatör spor kulüplerimize destek veriyoruz. Bugün Bahçecik Spor Kulübümüz’ün modern tesisinin temelini attık. Kısa süre içerisinde bitirip kulübümüzün hizmetine sunacağız. Tesisleşmede amatör spor kulüplerimizle birlikte hareket edecek ve kentimizde sporun ve sporcularımızın gelişimini birlikte başaracağız” dedi.
Başiskele'de Bahçecik’e modern tesis yapılıyor
Başiskele Belediyesi, ilçenin spor kulüplerine yeni modern bir tesis kazandırıyor. İlçede sporun gelişmesine yönelik yatırımlarını sürdüren Başiskele Belediyesi, ilçenin ve kentin en eski spor kulüplerinden Bahçecik Spor Kulübü’ne yeni modern bir tesis kazandıracak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.