Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
28 Eki 2020 - 13:44- Spor G: 28 Eki 2020 - 13:45

Başiskele'de Bahçecik’e modern tesis yapılıyor

Başiskele Belediyesi, ilçenin spor kulüplerine yeni modern bir tesis kazandırıyor. İlçede sporun gelişmesine yönelik yatırımlarını sürdüren Başiskele Belediyesi, ilçenin ve kentin en eski spor kulüplerinden Bahçecik Spor Kulübü’ne yeni modern bir tesis kazandıracak.
mask

Başiskele Belediyesi, ilçenin spor kulüplerine yeni modern bir tesis kazandırıyor. İlçede sporun gelişmesine yönelik yatırımlarını sürdüren Başiskele Belediyesi, ilçenin ve kentin en eski spor kulüplerinden Bahçecik Spor Kulübü’ne yeni modern bir tesis kazandıracak. Bu kapsamda Kılıçarslan Mahallesi Bahçecik Stadı’nın da yanında yer alan eski binanın yıkılmasının ardından yapılacak yeni tesis binası için bir proje hazırlandı. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü de Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonrası temeli atılan tesisi inceledi. 300 metrekare alan üzerinde inşa edilen tesiste, başkan ve yönetim odası, eğitim salonu, 4 soyunma odası, revir, hakem odası, malzeme odası, çamaşır odası, duşlar, lavaboalar yer alacak. İncelemelerin ardından tesis yatırımı hakkında bilgi veren Başkan Özlü, “Sporun ilçemizde tüm herkese ulaşması için Başiskele Belediyesi olarak yoğun çaba sarf ediyoruz. Tesisleşmeden malzeme yardımına, lojistikten her türlü ekipman desteğine kadar birçok konuda amatör spor kulüplerimize destek veriyoruz. Bugün Bahçecik Spor Kulübümüz’ün modern tesisinin temelini attık. Kısa süre içerisinde bitirip kulübümüzün hizmetine sunacağız. Tesisleşmede amatör spor kulüplerimizle birlikte hareket edecek ve kentimizde sporun ve sporcularımızın gelişimini birlikte başaracağız” dedi.
# destek, eğitim

28 Eki 2020 - 13:44 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Başiskele'de Bahçecik’e modern tesis yapılıyor mask
Başiskele'de Bahçecik’e modern tesis yapılıyor
Kupa fatihi Darıca Kızıl Körfez’i ağırlıyor mask
Kupa fatihi Darıca Kızıl Körfez’i ağırlıyor
Gölcük, Şile’den ‘Yıldız’ı kap ta gel mask
Gölcük, Şile’den ‘Yıldız’ı kap ta gel
Batu’lu Derincemiz Nevşehir’i affetmez mask
Batu’lu Derincemiz Nevşehir’i affetmez
Belediye Derincespor’da Güntepe ile yola devam mask
Belediye Derincespor’da Güntepe ile yola devam
Gülbinli, Hilalli Kadın A Milliler, Rusya’ya 4-2 yenildi mask
Gülbinli, Hilalli Kadın A Milliler, Rusya’ya 4-2 yenildi
Anket Kocaeli'de su fiyatını pahalı buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'nin 7 ilçesi elektriksiz kalacak mask
Kocaeli'nin 7 ilçesi elektriksiz kalacak
Bal satmaya geldi, fiyatları görünce aracını satılığa çıkarttı mask
Bal satmaya geldi, fiyatları görünce aracını satılığa çıkarttı
Koronavirüsten ölen gencin son sözleri yürek dağladı mask
Koronavirüsten ölen gencin son sözleri yürek dağladı
Kocaeli’de araç lastiği yakılıp, enerji üretilecek mask
Kocaeli’de araç lastiği yakılıp, enerji üretilecek
İzmitli esnaf koronavirüse yenildi mask
İzmitli esnaf koronavirüse yenildi
Üroloji doktoru İbrahim Kılcı, hayatını kaybetti mask
Üroloji doktoru İbrahim Kılcı, hayatını kaybetti

GALERİ

Sokak ortasında kangal dehşeti mask
Sokak ortasında kangal dehşeti
Palamuttaki bolluğun bitmesi, fiyatı ikiye katladı mask
Palamuttaki bolluğun bitmesi, fiyatı ikiye katladı
Sis altındaki Kocaeli güzellikleri ile büyüledi mask
Sis altındaki Kocaeli güzellikleri ile büyüledi
Meksika’nın Pembe Gölü’nü Türk çift görüntüledi mask
Meksika’nın Pembe Gölü’nü Türk çift görüntüledi
Köpekten annelik dersi mask
Köpekten annelik dersi
Mobilya atölyesi küle döndü! 2 kişi dumandan etkilendi mask
Mobilya atölyesi küle döndü! 2 kişi dumandan etkilendi
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL