DEVA Partisi İl Başkanı Adem Koç’tan Kandil mesajı

Genel Başkanlığı’nı Ali Babacan’ın yaptığı Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Kocaeli İl Başkanı Adem Koç, yayınladığı bir mesajla; İslâm âleminin ve bütün hemşehrilerinin Mevlit Kandili’ni kutladı. Başkan Adem Koç mesajında, kandil günlerinin manevî güzellikleri ve insanın iç dünyasında oluşturduğu huşu ikliminin yanı sıra dostlukların pekişmesi, sevgi ve saygının yaygınlaşması için de çok önemli olduğuna işaret etti.

DEVA Partisi Kocaeli İl Başkanı Adem Koç, “Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimizin dünyaya teşrifleriyle insanlığa ve dünyaya huzur ve mutluluk gelmiştir. Bu nedenle Mevlit Kandili, O'nun söylediklerini ve Kur’an-ı Kerim’i anlamak için önemli bir fırsattır. Yüce Allah'ın rahmet kapılarını sonuna kadar açtığı bu gecede, Kur’an’da yazan ve biz insanlara öğütlenen doğruluk, adalet, yalan söylememek, hak yememek, işi ehline teslim etmek gibi değerleri bir daha düşünmemiz ve bu konuda kendimizin ve çevremizdekilerin durumunu gözden geçirmemiz gereklidir” dedi.

Mevlit Kandili’nin, İslâm alemine, mutluluk ve refah getirmesini dileyen DEVA Partisi Kocaeli İl Başkanı Adem Koç, sözlerine şöyle devam etti: “Böylesine önemli, anlamlı ve mânâ dolu bir gecede Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’i daha çok anlamaya özen göstermeliyiz. Bir iş yaparken, o olsa bu durumda ne yapardı diye düşünerek hareket etmemiz gereklidir. Bugün insanlığın ve ülkemizin onun rehberliğine olan ihtiyacı her zamankinden fazladır. Peygamberimizin dünyaya teşrif ettiği bu mübarek gecede, bütün İslâm aleminin mübarek Mevlit Kandili’ni tebrik eder, bu kutlu gün ve gecelerin hayırlar getirmesini Yüce Allah'tan niyaz eder, daha nice kandilleri hep birlikte, mutlu ve huzurlu bir şekilde ihya etmemizi dilerim."