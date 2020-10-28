Korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından 27 Ekim günü yapılan kontrollerde bin 628 iş yeri denetlenirken 24 bin 665 kişi sorgulandı. Yapılan denetimlerde karantina ihlali yapan 20 kişiye, maske takma kuralına uymadığı için 190 kişiye ve 4 iş yerine, sosyal mesafe kuralına uymayan 8 şahsa ve 14 iş yerine olmak üzere toplam 236 kişiye idari para cezası uygulandı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 61 kişi de yakalanarak gözaltına alındı.
Kural ihlali yapan 236 kişiye para cezası
Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında yapılan kontrollerde kural ihlalleri yapan 236 kişiye idari para cezası uygulanırken çeşitli suçlardan aranan 61 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
28 Eki 2020 - 13:49 - Asayiş Yazdır
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.