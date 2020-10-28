Kural ihlali yapan 236 kişiye para cezası

Korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından 27 Ekim günü yapılan kontrollerde bin 628 iş yeri denetlenirken 24 bin 665 kişi sorgulandı. Yapılan denetimlerde karantina ihlali yapan 20 kişiye, maske takma kuralına uymadığı için 190 kişiye ve 4 iş yerine, sosyal mesafe kuralına uymayan 8 şahsa ve 14 iş yerine olmak üzere toplam 236 kişiye idari para cezası uygulandı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 61 kişi de yakalanarak gözaltına alındı.