CHP töreninde soğuk rüzgarlar

Türk Milletinin bağımsızlığının ilanı olan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin 97’ıncı yıl dönümünde Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli İl Örgütü İzmit Kültür Tepesi’nde bulunan Atatürk Anıtı’nda çelenk sunma töreni gerçekleşti. İl Başkanı özgür Harun Yıldızlı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen programa İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, İl Gençlik Kolları Başkanı Zeki Karakadılar, meclis üyeleri, ilçe başkanları ve partililer katıldı. Aralarının bozuk olduğu bilinen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile İzmit İlçe Örgütü Başkanı Hakan Çakar uzun bir ara sonra aynı etkinliğe katıldı. Tartıştıkları iddia edilen ikili tören boyunca yan yana gelmedi. Fotoğraflarda aralarında başka partililerin bulunduğu ikili tören boyunca birbirlerinden uzak durdu.

CUMHURİYET YÜRÜYÜŞÜNE DAVET

İlk Kadın Kolları Başkanı ve Gençlik Kolları Başkanı ile birlikte çelenk sunumu gerçekleştirdikten sonra konuşma yapan İl Başkanı Harun Yıldızlı, “97 yıldır bağımsızlığını korumak için nice cumhuriyet kahramanlarını şehit verdik. Her koşulda her yaşta bağımsızlığımızı korunması için görev başındayız. Bu yıl salgın tedbirleri çerçevesine kutlamalarımızı yapıyoruz. Yarın akşam 18.00’da İzmit Merkez Bankası önünde buluşup Cumhuriyet Yürüyüşü gerçekleştireceğiz. Vatan için canını veren tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Bugün kandil. İslam dininin temelinde yatan barış ve hoşgörülü yaymak için görevlendirilen peygamberimizin Hazreti Muhammedin doğumunun insanlığa uyanış olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.