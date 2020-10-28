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28 Eki 2020 - 14:20- Gündem G: 28 Eki 2020 - 14:22

Marmara Denizi'nde korkutan görüntü

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde Marmara Denizi açıklarında kısa süreli hortum meydana geldi. Hortumun herhangi bir zarara neden olmadığı öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı
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Marmara Denizi'nin Şarköy açıklarında kısa süreli hortum oluştu. 6-7 kilometre açıkta oluşan hortumun herhangi bir zarara neden olmadığı öğrenildi. Bir vatandaş tarafından görüntülenen hortum sonrası ilçede sağanak yağış etkisini gösterdi. Sağanak yağış nedeniyle Mürefte Mahallesi'nde su baskınları meydana geldi.
# Vatandaş

28 Eki 2020 - 14:20 - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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