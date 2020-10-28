Marmara Denizi'nin Şarköy açıklarında kısa süreli hortum oluştu. 6-7 kilometre açıkta oluşan hortumun herhangi bir zarara neden olmadığı öğrenildi. Bir vatandaş tarafından görüntülenen hortum sonrası ilçede sağanak yağış etkisini gösterdi. Sağanak yağış nedeniyle Mürefte Mahallesi'nde su baskınları meydana geldi.
Marmara Denizi'nde korkutan görüntü
Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde Marmara Denizi açıklarında kısa süreli hortum meydana geldi. Hortumun herhangi bir zarara neden olmadığı öğrenildi.
28 Eki 2020 - 14:20 - Gündem Yazdır
Muhabir İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.