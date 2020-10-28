Cumhuriyet Bayramı etkinliğine hiçbir milletvekili katılmadı!

Türk Milletinin bağımsızlığının ilanı olan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin 97’ıncı yıl dönümünde İzmit Kültür Tepesi’nde bulunan Atatürk Anıtı’nda çelenk sunma töreni gerçekleşti. Pandemi tedbirlerine riayet edilen törende Vali Seddar Yavuz, Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın Ata'nın huzuruna çelenk bıraktı. Çelenk takdimi sonrası saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Çelenk töreni sonrası kent protokolü 97. Yıl dönümüne özel 97 bin adet Türk Bayrağı dağıtımı gerçekleştirdi

KENT PROTOKOLÜ ORADAYDI

Kısıtlı katılımın olduğu törene Vali Seddar Yavuz, Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal ve Kocaeli büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Adalet Komisyonu Başkanı Muhiddin Paça, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, BARO Başkanı Bahar Gültekin Candemir, Kocaeli Muharip Gaziler Derneği Başkanı Nurettin Recep Sağlık, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Ümit İlbayı, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, İyi Parti il Başkanı Şanbaz Yıldız, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, BBP İl Başkanı Remzi Kaya, Vatan Partisi İl Başkanı Yalçın Aslan, AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, STK Başkanları ve daire müdürleri katıldı. 12 milletvekilinin bulunduğu Kocaeli’den Cumhuriyet Bayramı etkinliğine katılan milletvekili olmadı.