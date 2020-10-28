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28 Eki 2020 - 14:22- Asayiş G: 28 Eki 2020 - 14:26

Vücudunda kardeşin silahından çıkan kurşunla yaşıyor

Körfez'de işçisini rehin alarak kendisini silahla yaralayan kardeşinin davasında omuriliğinde kurşunla yaşadığını söyleyen ağabey, “Beni öldürmesin diye ölü taklidi yaptım. Kendimi yere atmasaydım ölebilirdim” dedi.

İhlas Haber Ajansı
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Olay, 16 Kasım 2019 tarihinde KörfezGüney Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan bir nakliyat deposunda Hasan E. ile kardeşi Veysel E. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi sonrasında Hasan E. tabancasını çıkartarak kardeşi Veysel Ergün'e 3 el ateş etti. Kurşunların isabet ettiği kardeşi Veysel Ergün yaralanırken, kardeşi Hasan Ergün bir işçiyi silahla rehin alarak otomobile bindi. Otomobille olay yerinden kaçan şahıs, 20 dakika süren polis kovalamacası sonucu rehin aldığı şahısla birlikte Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün önüne giderek teslim oldu.

ŞİKAYETÇİYİM

Olayın ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Hasan Ergün hakkında, "Altsoydan akrabayı kasten öldürme" suçundan açılan dava  Kocaeli 3. Ağır Mahkemesi’nde görülmeye devam etti. Hasan Ergün tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığı ile duruşmaya katılırken, olaydan yaralı olarak kurtulan ağabey Veysel Ergün ve avukatlar salonda hazır bulundu. Duruşmada söz alan Veysel Ergün’ün kardeşi ile bir anlaşmazlığının olmadığını, olayın ardından omuriliğinde kurşunla yaşadığını söyledi. Veysel Ergün, "Olay tarihinde sebebini bilmediğim bir şekilde iş yerine gelip 3 el ateş açtı. Yere düştüğümde bilincim yerindeydi. Beni öldürmesin diye ölü taklidi yaptım. Aramızda bir alacak verecek meselesi yoktur. Hasan’a ben bakıyordum. Bana 1.5 metreden ateş etti. Pandemiden dolayı hala ameliyat olamadım. 2 ay sonra omuriliğimde bulunan kurşunu çıkaracaklar. Daha sonra fizik tedavim başlayacak. Hasan Ergün’den şikayetçiyim” dedi.

TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Bir anlık sinirle yaptığını söyleyen Hasan Ergün ise öldürme kastının olmadığını ifade ederek tahliyesini talep etti. Sanık ve avukatlarının dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

# Kocaeli, ateş, Körfez

28 Eki 2020 - 14:22 - Asayiş

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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