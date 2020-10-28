Siyasi parti il başkanları ‘boykot’u değerlendirdi

Fransa’da başta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olmak üzere Fransız yetkililerin Hazreti Muhammed’i hedef alan karikatürleri savunmaları ve İslam karşıtı açıklamaları, Türkiye’nin yanı sıra birçok Müslüman ülke ve kuruluşun sert tepkisine neden oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe’de düzenlediği toplantıda, “Fransa'da nasıl Türk markalı ürünler almayın deniliyorsa ben de buradan Fransız markalara iltifat etmeyin satın almayın diyorum” şeklinde çağrıda bulundu. İlimizin siyasi parti il başkanları da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı ile ilgili gazetemize açıklamalarda bulundu.

“BİZ BİZE YETERİZ”

AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, “Batı'da yükselen İslam karşıtlığı, bugün artık kutsal kitabımıza, Peygamberimize ve tüm kutsallarımıza yönelik topyekun bir saldırıya dönüşmüştür. Macron’un sergilediği hadsiz tavır, camilerimize yapılan polis baskınları direkt olarak inancımızı hedef almaktadır. Irkçı terör tehdidiyle mücadelede özellikle AB ve Avrupa Konseyi gibi kurumlara ciddi sorumluluklar düşmektedir. Ülkemiz, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde dünyanın birçok yerinde adaleti, barışı savunmaya devam edecektir. Bizler de onların boykot çağrısına karşı Cumhurbaşkanımızın çağrısına uyarak Fransız mallarını tüketmeyerek gerekli mesajı verebiliriz. Biz bize yeteriz” dedi.

“ASIL SARAY SOSYETESİ ALMASIN”

CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, “Vatandaşın Fransız mallarını alacak hali kaldı mı? Asıl Saray sosyetesi almasın. 40 bin dolarlık ürünleri alıyorlar, kullanıyorlar. Halk evine ekmek götüremiyor. Patates, domates alacak hali kalmamış. Ben hiç Fransız malı almıyorum. Asıl kendileri alıyor. Boykot çağrısında bulunuyor, Fransız uçaklarını satsın o zaman” ifadelerini kullandı.

“SİYASİ ŞİZOFREN MACRON’UN HADDİ DEĞİLDİR”

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 97’nci yıldönümünü kutluyoruz. Cumhuriyetimiz sonsuza kadar kollanacaktır. Son zamanlarda Müslümanlara ve dinimize yönelik ambargolar hepimizi yaralamaktadır. İslam’ın krizde olduğunu ifade etmek Macron’un haddi değildir. Siyasi şizofren Macron ne hakla böyle bir yorum yapmaktadır. Dinin sahibi Allah’tır, peki Macron’un sahibi kimdir?” dedi.

“TOPLU ÇÖZÜM OLURSA DESTEK VERİRİZ”

İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, “Bu işlerin boykot ile olmayacağını, daha önceki süreçte gördük. Fransız malları kullanmıyorsun, Alman kullanıyorsun. Buna toplu bir çözüm gerekli. Türkiye geçmişte üretim anlamında dünyanın 7 ülkesi arasındaydı, şimdi değil. Eğer toplu çözüm anlamında bir adım atılırsa biz destek veririz. Toplu bir çözümün yapılması gerektiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“EKONOMİMİZİ GÜÇLENDİRİRSEK BOYKOTA GEREK KALMAZ”

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi İl Başkanı Adem Koç, “Bizim ülke olarak birçok ürünle ilgili yerli markalarımızı güçlendirmemiz lazım. Bu markaları güçlendirirsek milli politikamızı da güçlendirmiş oluruz. Öyle güçlü ekonomimiz olmalı ki Fransız mallarına ihtiyaç duymayız. Güçlü ekonomiye sahip çıkarsak bu tür ambargolara da gerek kalmaz” şeklinde konuştu.

“LANETLENMESİ GEREKEN BİR DURUM”

Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu, “Fransa’nın son dönemde ülkemize karşı tutumu, İslam’a yapılan bu davranış, bu saldırı lanetlenmesi gereken bir durumdur. Ben Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Fransa’ya karşı yapılan bu boykot çağrısını olumlu buluyorum” sözlerine yer verdi.

“FRANSIZ FİRMALARI DA BOYKOT ETMELİYİZ”

Demokrat Parti İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, “Haklı bir boykot çağdırı. Fransa bunu bize senelerdir yapıyor. Türkiye’nin çıkarları mevzubahis olunca biz de birlik içinde olabilen bir partiyiz. Türk Dil Kurumu’ndan Fransız kelimelerini de çıkarmamız lazım. Devletin yaptığı ihaleler Fransızların elinde. İZGAZ Fransızların. Askeriyenin iletişimi Fransızların elinde. Bunları da boykot etmemiz lazım. Ben kişisel olarak bu boykota katılıyorum. Sadece boykota çağırmak da yeterli değil, Fransız firmaları da boykot etmesi lazım” ifadelerini kullandı.

“KİMSE BİZE AHKAM KESEMEZ”

Demokratik Sol Parti İl Başkanı Halim Dedeoğlu, “Fransızlar, Türkiye’nin aleyhinde çalışıyor. Başkanlarının birtakım beyanları hiç hoş değil. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aldığı boykot kararı, doğru bir karar. Kampanyaya katılmak gerekir. Hiç kimse bizim haklarımızı gasp etmek için kalkıp da ahkam kesemez. Oturduğu yerden terbiyesizlik yapamaz. Severim sevmem, benim devletimin başındaki yöneticilere kimse hadsizlik yapamaz” şeklinde konuştu.

“BOYKOTLA SINIRLI TUTMAMAK LAZIM”

Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Remzi Kaya, “Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un yaptıkları ortada. Gerek Akdeniz gerekse Yunan üzerinden Türk düşmanlığını, içlerinde besledikleri kin ve nefret duygularını sergiliyorlar. Biz parti olarak geçmişte de böyle talepte bulunmuştuk. Boykot çağrısını olumlu buluyoruz. Hem Türk hem Müslüman olarak bunu sadece boykotla sınırlı tutmamak gerekir. Daha farklı uygulamalar yapılmalı” sözlerini kullandı.