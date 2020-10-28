Korona verilerinde tehlikeli artış!

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 28 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2305 yeni hasta tespit edildi, vefat sayısı ise 77 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 27'ye, toplam vaka sayısı ise 368 bin 513'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1662 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1662 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 319 bin 181'e yükseldi. Toplam test sayısı 13 milyon 606 bin 764, ağır hasta sayısı 1836, hastalarda zatürre oranı yüzde 5.0 oldu.

HASTA SAYISI 30 NİSAN'DAKİ SEVİYELERE ÇIKTI



Bugün, hasta sayısı 2305 oldu. Böylece 30 Nisan'daki 2615 hasta sayısı sınırına ulaştı