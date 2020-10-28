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28 Eki 2020 - 20:19- Gündem G: 28 Eki 2020 - 20:24

Korona verilerinde tehlikeli artış!

Ülkemizde 28 Ekim günü koronavirüs kaynaklı hasta ve vefat sayıları düne oranla arttı. Son 24 saatlik verilere göre, hasta sayısı 2305 artarak 368 bin 513 oldu. 77 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 10 bin 27'ye çıktı. 2300'ü geçen hasta sayısı, 30 Nisan'daki seviyelere kadar yükseldi.
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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 28 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2305 yeni hasta tespit edildi, vefat sayısı ise 77 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 27'ye, toplam vaka sayısı ise 368 bin 513'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1662 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1662 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 319 bin 181'e yükseldi. Toplam test sayısı 13 milyon 606 bin 764, ağır hasta sayısı 1836, hastalarda zatürre oranı yüzde 5.0 oldu.

HASTA SAYISI 30 NİSAN'DAKİ SEVİYELERE ÇIKTI


Bugün, hasta sayısı 2305 oldu. Böylece 30 Nisan'daki 2615 hasta sayısı sınırına ulaştı

28 Eki 2020 - 20:19 - Gündem

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