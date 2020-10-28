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28 Eki 2020 - 21:48- Asayiş G: 28 Eki 2020 - 21:51

Dakikalarca kalp masajı yapıldı kurtarılamadı

İzmit'te fenalaşarak bir anda yere yığıldıktan sonra iki kez kalbi duran, sağlık ekiplerinin dakikalarca süren kalp masajı ile hayata döndürülen yaşlı şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İhlas Haber Ajansı
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Olay, dün Kocaeli’nin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde saat 13.20 civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 67 yaşındaki Sabri Yılmaz isimli vatandaş, kaldırımda yürürken tökezlemeye başladı. Bölge esnafı tarafından düşmek üzereyken tutulan Yılmaz, fenalaşarak yere yığıldı. Esnafın haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalbinin durduğu belirlenen yaşlı adama dakikalarca kalp masajı yaptı. İki kez duran kalbi çalıştırılan şahıs, ambulansla Umuttepe Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan şahıs tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastanedeki işlemleri sonrası yakınlarına teslim edilen Sabri Yılmaz'ın cenazesi, memleketi Niğde'nin Ovacık köyünde toprağa verildi.
# Kocaeli, İzmit, eğitim, Vatandaş

28 Eki 2020 - 21:48 - Asayiş

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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