Sağlık çalışanları cezalandırılıyor!

BASK İl Temsilcisi Kocaeli Bağımsız Sağlık-Sen Şube Başkanı Sami Ayyıldız Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzasıyla 81 il valiliğine gönderilen yazı ile sağlıkçıların istifa, izin, tayin gibi birçok haklarının ellerinden alındığına dikkat çekerek, “Sağlık çalışanları Türkiye’de ilk Kovid-19 vakasının ortaya çıktığı mart ayından bu yana soluksuz, nefes almadan çalışmaktadır. Pek çok sağlık çalışanı arkadaşımız bu sürede şehit düşmüş, pek çoğunda kalıcı hasarlar oluşmuş ve birçok arkadaşımızın aile düzenleri ciddi oranda zarar görmüştür. Ancak gelinen noktada görüyoruz ki sağlık çalışanları hala cezalandırılmaya devam ediliyor. Artık sağlıkçılara baskı ve mobing uygulamaktan vazgeçin” dedi.

"BİZ GÖREVİMİZİN BİLİNCİNDEYİZ, YA SİZ"

Genelgede, her ne sebeple olursa olsun Kovid-19 salgını sürecinde istifa talebinde bulunan personelin mezkur talebinin kabul edilmeyeceğinin belirtildiğini anlatan Ayyıldız, “Ayrıca eşinin emekliye ayrılmasından kaynaklı atama, öğrenim durumuna dayalı atama, alt ve üst hizmet bölgelerine atama ile karşılıklı yer değiştirme ve engelli durumundan yapılacak atamalar ikinci bir duyuruya kadar durduruldu. Yine bakanlık merkez ve taşra teşkilatında çalışan bütün personelin ikinci bir emre kadar yıllık izinleri de durduruldu. Sağlık çalışanları elbette görevlerinin bilincinde olarak cansiparane şekilde her biri ayrı birer kahramanlık destanı yazarak görevlerinin başındadır. Ancak insani durumlar sağlık çalışanlarına çok görülmektedir. Birçok sağlık çalışanının tayin için geçerli mazereti bulunmaktadır. Bu insanların gittikleri yerde de halk sağlığı için hizmet verecekleri göz ardı edilmemelidir. Sağlık Bakanlığı yetkililerini sağlık çalışanlarını mağdur eden bu karardan geri adım atmaya davet ediyoruz” dedi.

"MUKAFAT DEĞİL, HAKKIMIZ OLANI TALEP EDİYORUZ"

Ayyıldız, Kovid-19 ile mücadele döneminde şüphesiz en fazla çalışan grubun sağlık çalışanları olduğunu belirterek, “Sağlık çalışanları aylardır hayatlarını hastalarının iyileşmesi için riske atmakta ve gözünü kırpmadan bu riski göze almaktadırlar. Ancak gelinen noktada görüyoruz ki yine sağlık çalışanlarının hak ve çıkarları görmezden gelinmekte ve feryatları duyulmamaktadır. Sağlık çalışanları bu süreçte döktükleri alın terlerinin karşılığına alamamıştır. Buna karşın yine sağlık çalışanları mağdur edilmek istenmektedir. Sağlık çalışanları bakanlıktan mükâfat değil, hakları olanı talep etmektedirler. Sağlık Bakanlığı’ndan yayımlanan bu genelgeyi derhal geri çekmelerini talep ediyoruz” dedi.