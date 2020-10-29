Av. Kaya ve Barış ayrılmaz ikili oldu

Kocaelispor Başkan yardımcısı, Barış Kereste Yönetim kurulu Başkanı ve aynı zamanda Kocaeli Ticaret odası Başkanvekili Murat Barış’ı ziyaret eden Kocaelispor yöneticilerinden Avukat Harun Kaya, Barış Kereste ofisinde bir araya geldi ve koyu bir sohbette bulundu. Kaya “Murat Barış’ı mekânında ziyaret ettim. Allah (cc) bol kazançlar nasip eylesin. Birbirimizin kandilini kutladık” dedi.