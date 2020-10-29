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29 Eki 2020 - 13:49- Spor G: 29 Eki 2020 - 13:52

Girona’nın fendi Sepsi’yi yendi: 76-54

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi maçında, İzmit’te karşılaşan Girona ve Sepsi basket ziyafeti çekti. Girona rakibini 76-54 yenip tur atladı
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FIBA Kadınlar Avrupa Ligi eleme maçında İspanya temsilcisi Spar Girona, Romanya'dan ACS Sepsi'yi 76-54 yendi. İspanya ekibi bu sonuçla adını gruplara yazdırdı. Spar Girona'nın mücadele edeceği C Grubu'nda Rusya'dan UMMC Ekaterinburg, Letonya'dan TTT Riga, İtalya'dan Famila Schio ekipleri bulunuyor. ACS Sepsi ise FIBA Avrupa Kupası'nda yoluna devam edecek.

Spar Girona: 76 - ACS Sepsi: 54

Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu

Hakemler: Özlem Yalman (Türkiye), Charalampos Karakatsounis (Yunanistan), Aleksandar Milojevic (Kuzey Makedonya)

Spar Girona: Araujo 7, Gray 9, Oma, Reisingerova 12, Soler, Eldebrink 15, Elonu 8, Ferrari 2, Labuckiene 4, Palau 2, Vasic 17

ACS Sepsi: Gardner 24, Parau 3, Mandache, Pasic, Ruzickova 10, Ghizila, Kelemen, Pavlopoulou, Tobin 17

1.       Periyot: 19-13, Devre: 31-28, 3. Periyot: 52-42

29 Eki 2020 - 13:49 - Spor

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