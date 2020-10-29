Girona’nın fendi Sepsi’yi yendi: 76-54

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi eleme maçında İspanya temsilcisi Spar Girona, Romanya'dan ACS Sepsi'yi 76-54 yendi. İspanya ekibi bu sonuçla adını gruplara yazdırdı. Spar Girona'nın mücadele edeceği C Grubu'nda Rusya'dan UMMC Ekaterinburg, Letonya'dan TTT Riga, İtalya'dan Famila Schio ekipleri bulunuyor. ACS Sepsi ise FIBA Avrupa Kupası'nda yoluna devam edecek.
Spar Girona: 76 - ACS Sepsi: 54
Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: Özlem Yalman (Türkiye), Charalampos Karakatsounis (Yunanistan), Aleksandar Milojevic (Kuzey Makedonya)
Spar Girona: Araujo 7, Gray 9, Oma, Reisingerova 12, Soler, Eldebrink 15, Elonu 8, Ferrari 2, Labuckiene 4, Palau 2, Vasic 17
ACS Sepsi: Gardner 24, Parau 3, Mandache, Pasic, Ruzickova 10, Ghizila, Kelemen, Pavlopoulou, Tobin 17
1. Periyot: 19-13, Devre: 31-28, 3. Periyot: 52-42
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.