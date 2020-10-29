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29 Eki 2020 - 13:51- Spor G: 29 Eki 2020 - 13:52

Cumhuriyetimizi yarınlara çocuklarımız taşıyacak

Derince’de eğitim ve sporun bir arada buluştuğu Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi'ni ziyaret eden Başkan Aygün, burada çocuklar ve gençlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı
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Gençliğe yönelik projelerin hız kesmeden devam ettiği Derince’de hizmete giren Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi, ilçede eğitim ve sporun buluştuğu en önemli tesisler arasında yer alıyor. Açılışını Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun yaptığı Dumlupınar Mahallesi’ndeki Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi, yaklaşık 30 bin m2’lik alan üzerine inşa edilmişti. Bünyesinde, kütüphane, derslikler, özel ders çalışma odaları, bilgisayar odasının bulunduğu 2 katlı gençlik merkezi, açık futbol, basketbol ve tenis sahaları, yürüyüş ve bisiklet yolları, fitness grubu, çocuklar için yaş gruplarına göre oyun alanları ve kaykay pistini barındıran Gençlik Merkezi, çocuklar ve gençlerden yoğun ilgi görüyor.

‘GENÇLERİMİZ BİZİM UMUDUMUZ, YARINLARIMIZ’

İlçe halkına çok önemli bir kompleks armağan eden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de sık sık Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi'ne giderek burada eğitim gören ve spor yapan çocuklar ve gençlerle bir araya geliyor. Başkan Aygün, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ziyaret ettiği tesislerde bir araya geldiği çocuklar ve gençlerin bayramlarını tebrik etti. Yaptıkları çalışmalarda önceliklerinin daima genç nesil olduğunu belirten Başkan Aygün, “Gençlerimiz bizim umudumuz, yarınlarımız. Çocuklarımızı bizler ne kadar iyi şartlar içerisinde yetiştirirsek geleceğimizi de o kadar güvence altına almış oluruz. Cumhuriyetimizi yarınlara çocuklarımız ve gençlerimiz taşıyacak. Biz de her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.
# eğitim, Derince

29 Eki 2020 - 13:51 - Spor

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