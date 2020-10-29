Güle güle Tamer Tuna !..

Süper Lig takımlarından Fraport TAV Antalyaspor'da, teknik direktör Tamer Tuna ile yollar ayrıldı. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Tamer Tuna ile kulüp stratejilerimizde yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze verdiği hizmet ve katkı için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." dendi.

Antalyaspor'da, 2019-2020 sezonunun ikinci yarısı göreve başlayan teknik direktör Tuna, Akdeniz temsilcisiyle toplam 23 lig maçında 10 galibiyet, 9 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı. Geçen sezonu 45 puanla 9. sırada tamamlayan Fraport TAV Antalyaspor, Tuna yönetiminde en son Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun 6. haftasında 24 Ekim'de Medipol Başakşehir'e dış sahada 5-1 kaybetti.

Ligde bu sezon ilk 6 haftalık periyotta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayıp topladığı 8 puanla 7. sırada bulunan Akdeniz ekibi, Süper Lig'in 7. haftasında, 2 Kasım Pazartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek.