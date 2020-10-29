Hakem Merih Demiral’ı yaktı

Şampiyonlar ligi maçında Barcelona ile karşılaşan ve 2-0 yenilen son İtalya şampiyonu Juventus’un Karamürselli dünya yıldızı Merih Demiral, hakemin gazabına uğradı. Art arda iki sarı kart gören, özellikle ikincisinde resmen katledilen Merih, cezalı duruma düştü. Merih Messi’yi durdurmaya çabaladı, ama diğer forvetler işi bitirdi.