Sıkı dur Avrupa Peri Kızı geliyor

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ön eleme maçında İzmit Belediyespor, Macaristan temsilcisi Aluinvent DVTK ile İzmit Yahyakaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda seyircisiz maçta karşılaştı. Rakibini 85-68 yenen İzmit Belediyesporlu Periler, maç sonunda sevinç yaşarken, kenti de coşturdu. N Ayrıntılar 15.sayfada
İZMİT BELEDİYESPOR: 85-ALUİNVENT DVTK MİSKOLC: 68
SALON: Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu
HAKEMLER: Jasmina Juras **, Ventsislav Velikov **, Marko Vuckovic **
ALUİNVENT DVTK MİCKOLC: Szonja Vukov *, Petra Pusztai ** 2, Kristine Vitola *** 20, Veronika Kanyasi ** 16, Nina Daniella Aho * 2, Dora Medgyessy ** 14, Franka Emillia Toth * 2, Angelika Kiss * 6, Chanel Mokango * 6, Nikolett Frindt *
BAŞANTRENÖR: Peter Volgyi
İZMİT BELEDİYESPOR: İpek Garip *, Çağla Nur Uzundurukan *, Miray Şahin *, Gülşah Duman ** 3, Kübra Erat ** 7, Elif Emirtekin ** 10, Egle Siksniute ** 7, Erica Wheeler *** 20, Saadet Aysu Keskin *, Milica Jovanovic *** 18, Clarissa Dos Santos *** 20, Defne Melissa Paylar *
BAŞANTRENÖR: Fırat Okul
1. PERİYOT: 17-19 (İzmit Belediyespor lehine), DEVRE: 32-40 (İzmit Belediyespor lehine ), 3.PERİYOT: 46-64 ( İzmit Belediyespor lehine)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.