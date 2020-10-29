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29 Eki 2020 - 13:58- Spor G: 29 Eki 2020 - 14:00

Sıkı dur Avrupa Peri Kızı geliyor

Euro League Kadınlar Basketbol Ön Eleme maçında İzmit Belediyespor grubunun iddialı takımlarından Aluinvent DVTK Miskolc’i 68-85 mağlup etti
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FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ön eleme maçında İzmit Belediyespor, Macaristan temsilcisi Aluinvent DVTK ile İzmit Yahyakaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda seyircisiz maçta karşılaştı. Rakibini 85-68 yenen İzmit Belediyesporlu Periler, maç sonunda sevinç yaşarken, kenti de coşturdu. N Ayrıntılar 15.sayfada

İZMİT BELEDİYESPOR: 85-ALUİNVENT DVTK MİSKOLC: 68


SALON: Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu
HAKEMLER: Jasmina Juras **, Ventsislav Velikov **, Marko Vuckovic **
ALUİNVENT DVTK MİCKOLC: Szonja Vukov *, Petra Pusztai ** 2, Kristine Vitola *** 20, Veronika Kanyasi ** 16, Nina Daniella Aho * 2, Dora Medgyessy ** 14, Franka Emillia Toth * 2, Angelika Kiss * 6, Chanel Mokango * 6, Nikolett Frindt *
BAŞANTRENÖR: Peter Volgyi
İZMİT BELEDİYESPOR: İpek Garip *, Çağla Nur Uzundurukan *, Miray Şahin *, Gülşah Duman ** 3, Kübra Erat ** 7, Elif Emirtekin ** 10, Egle Siksniute ** 7, Erica Wheeler *** 20, Saadet Aysu Keskin *, Milica Jovanovic *** 18, Clarissa Dos Santos *** 20, Defne Melissa Paylar *
BAŞANTRENÖR: Fırat Okul
1. PERİYOT: 17-19 (İzmit Belediyespor lehine), DEVRE: 32-40 (İzmit Belediyespor lehine ), 3.PERİYOT: 46-64 ( İzmit Belediyespor lehine)

 

 

# Kocaeli, İzmit

29 Eki 2020 - 13:58 - Spor

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