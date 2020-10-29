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29 Eki 2020 - 13:59- Gündem G: 29 Eki 2020 - 14:03

Yerel basın yaşamak için çözümler arıyor

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı (TGF) ve Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yılmaz Karaca, pandemi sürecinde yerel basının yaşamak ve ayakta kalabilmek için çözüm yolları aradıklarını belirtti.
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Uyduda yayın yapan  Es Tv’de yayınlanan Sadi Seda'nın sunduğu  “Eskişehir’in Duayenleri” programına Eskişehir’in deneyimli gazetecilerinden Hüsnü Arslan ile birlikte katılan  Yılmaz Karaca, Yerel basının problemleri, basın mensuplarının bu günkü durumu, üst mercilerin basınla ilişkileri, TGF olarak yaptıkları çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Bugünkü yaygın ve yerel medyanın çok ciddi sıkıntılar içinde olduğunu anlatan Karaca, ana akım medyanın gazetecilik dışında sektörlerdeki işleri dolayısıyla ekonomik varlıklarını sürdürebildiklerini, ancak yerel medyanın artık iş ve işlemlerini yürütemez hale geldiğini belirtti.

Basın İlan Kurumu’nun, yerel medyanın yaşayabilmesi adına bir takım tasarruf tedbirleri aldığını hatırlatan Karaca, “Ancak bunlar yeterli değildir. Gazeteler personel çıkarma, sayfa eksiltme ya da haftada belirli  günler yayınlanma gibi çözümler aramaktadırlar. Örneğin Kayseri’de 15 gazete birleşerek gazete sayısını 3'e düşürdü.Yapılan ortaklıklar sonucunda tabii ki belirli sayıda gazeteci işsiz kaldı. Bunun önemli sosyal etkileri olacak. Ülkedeki ekonomik koşullar nedeniyle yatırımların azaldı. Bu da resmi ilanları etkiliyor. Daha az resmi ilan yayınlanıyor. Ayrıca icra ilanlarının resmi ilan dışına çıkarılma düşüncesi yerel medya için daha  kötü sonuçlar doğuracaktır. Şu anda bu gelişme önlendi” dedi. 

YIPRANMA PAYI

Basın mensuplarının sosyal güvenlik kapsamında yıpranma payının yeniden gündeme getirilmesi yada bunun uygulanabilmesi için basın kartı taşıma mecburiyetinin getirilmesini eleştiren Karaca, “ Bu müeyyideler çok zorlayıcı sebeplerdir.  Anayasa mahkemesi şartlı yıpranmayı reddetti. Meclis bu yönde karar almalıdır.15 Kasım son tarih şayet yasa çıkmazsa bundan sonra da olması pek mümkün değildir” diye konuştu. 

Basın kartlarının dünyanın hiçbir ülkesinde devlet tarafından verilmediğine değinen  Karaca, Türkiye’de basın kartlarının devlet tarafından verildiğini, bu durumun tarafsızlık ilkesini zedelediğini, bir dönem  basın kartı almayanların  TGF’nin katkılarıyla yurt dışına çıkışlarında gri pasaport verilmesi sonrası kartlarını aldıklarını söyledi.

Bayramlarda yayınlanan Bayram Gazetesini yayınlama konusunda tek kuruluşun TGF olduğunu belirten Karaca, bundan böyle de Bayram Gazetesi çıkararak, elde edilen gelirin federasyon giderleri için harcanacağını söyledi.

İNTERNET MEDYASI

Yaygın ve yerel medyanın internet medyasına karşı çıkmadıklarını anlatan Karaca şunları söyledi. “ İnternet gazeteciliği yapan bir çok değerli meslektaşlarımız var bunun yanında Sahte gazeteciler 200 ya da 300 lira vererek bir internet sitesi açıyor. Devlet tanımadan, millet tanımadan tetikçilik yaparak bir menfaat peşinde  koşuyorlar. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Bu nedenle internet medyasının kesinlikle belirli bir düzene sokulması, bununla ilgili bir mevzuatın kısa zamanda çıkarılması gerekmektedir. Geçen hafta sayın Kocaeli  valimizi ziyaret ettim, bir internet sitesi sözde bir hocanın kendisine gelen bir bayana ve ayrıca eşine de yanlış bir girişimde bulunduğunu yazmış oysa ilde böyle bir olayın yaşanmadığı anlaşılmış. Bu da çok üzücüdür bir ili bir valiyi bir belediye başkanını yada bir ilin güvenlik kuvvetlerini töhmet altında bulundurmak kimsenin haddi ve hakkı değildir.”
# Kocaeli

29 Eki 2020 - 13:59 - Gündem

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